COVID-19: компания AstraZeneca оценила среднюю эффективность своей вакцины в 70%

Ни один участник испытаний вакцины AstraZeneca не переболел коронавирусной инфекцией в тяжелой форме и не был госпитализирован.

Компания AstraZeneca и ученые Оксфордского университета заявили, что разработанная ими вакцина от COVID-19 показала среднюю эффективность в 70% случаев. Таков предварительный итог клинических испытаний в Великобритании и Бразилии.

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Пресс-релиз о промежуточных результатах испытаний вакцины AZD1222 был опубликован в понедельник, 23 ноября. В нем подчеркивается, что ни один участник испытаний не переболел коронавирусной инфекцией в тяжелой форме и не был госпитализирован. В испытаниях приняли участие более 20 тысяч человек старше 18 лет, из них лишь 131 заразился COVID-19. В лаборатории сообщают, что добровольцы были поделены на две группы, что позволило протестировать два способа применения вакцины. Первая группа в начале испытания получила половину дозы препарата, а через месяц — полную дозу. Участники второй группы были вакцинированы полной дозой препарата, затем через месяц была проведена повторная инъекция также полной дозы. Эффективность вакцины в случае первой группы оценили в 90%, в случае второй — в 62%.

Ранее, 19 ноября, оксфордские разработчики вакцины от COVID-19 сообщили об итогах ее проверки на людях старше 56 лет: по предварительным результатам, у них может сформироваться иммунитет сроком до года. Ученые опубликовали результаты своей работы в медицинском журнале The Lancet.

Пока общий заявленный показатель эффективности вакцины, разработанной шведско-британской группой AstraZeneca и специалистами Оксфордского университета, ниже, чем у компаний Moderna и Pfizer и BioNTech. Однако отмечается, что британская вакцина разработана по более традиционной технологии, потому в перспективе может быть более дешевой, чем препараты конкурентов, и более удобной с точки зрения хранения — ее можно хранить и перевозить при температуре 2-8°C. Профессор Эндрю Поллард, возглавляющий группу по тестированию вакцины в Оксфорде, отмечает, что применение первого способа вакцинации (0,5 дозы + 1) не только оказалось более эффективным, но и позволит сделать препарат еще более доступным.

Today marks an important milestone in the fight against #COVID19. Interim data show the #OxfordVaccine is 70.4% effective, & tests on two dose regimens show that it could be 90%, moving us one step closer to supplying it at low cost around the world>> https://t.co/fnHnKSqftT pic.twitter.com/2KYXPxFNz1 — University of Oxford (@UniofOxford) November 23, 2020

В пресс-релизе лаборатории сообщается, что испытания продолжаются и в других странах — России, США, Японии, Южной Африке, Кении, а также в странах Латинской Америки. Планируется привлечь к ним еще несколько стран Европы и Азии. По подсчетам AstraZeneca, в их испытаниях примут участие до 60 тысяч добровольцев во всем мире.

По прогнозам AstraZeneca, 3 млрд доз AZD1222 могут быть произведены в 2021 году.

В сентябре лаборатория сообщила о приостановке третьей фазы клинических испытаний вакцины, так как у одного из участников испытания была выявлена «потенциально необъяснимая болезнь».

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