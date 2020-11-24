Дональд Трамп поручил начать процедуру передачи власти Джо Байдену

Президент США Дональд Трамп вечером 23 ноября заявил, что поручает Управлению служб общего назначения (GSA) запустить процедуру передачи полномочий администрации Джо Байдена. О победе Байдена на президентских выборах было объявлено более двух недель назад.

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Дональд Трамп написал у себя в твиттере, что «в интересах страны» рекомендует GSA, отвечающему за передачу власти, «сделать то, что необходимо, относительно первоначальных протоколов». «От своей команды я потребовал того же», — добавил действующий президент США.

При этом Трамп подчеркнул, что не признает победу демократов и намерен продолжать оспаривать итоги выборов в судах.

Как сообщает CNN, руководительница GSA Эмили Мерфи уведомила Джо Байдена, что администрация Трампа готова начать процедуру передачи власти. На сайте телеканала опубликована копия ее письма. В нем Эмили Мерфи уверяет Байдена, что Белый дом не оказывал на нее давления с тем, чтобы отложить процедуру. «Пожалуйста, знайте, что я пришла к этому решению независимо, основываясь на законе и доступных фактах», — написала Мерфи, добавив, что получала множество угроз.

Это уведомление было отправлено Джо Байдену после того, как Мичиган и другие ключевые штаты официально подтвердили победу демократов. При этом иски юридической команды Дональда Трампа, которая требовала отложить официальное признание результатов, были отклонены во многих штатах.

Начало процедуры передачи власти означает, что команда Джо Байдена получит на нее более 6 млн долларов, а его представители смогут установить контракт с федеральными агентствами.

Представитель команды Джо Байдена Йоханнес Абрахам сообщил, что в ближайшие дни официальные лица штаба демократов начнут встречи с представителями федерального правительства. На повестке дня — борьба с пандемией коронавируса, национальная безопасность и другие вопросы.

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