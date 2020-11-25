Климат: вызванный пандемией спад производства не замедлил роста концентрации CO2 в атмосфере

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) зафиксировала рекордную концентрацию углекислого газа в 2019 году. Согласно опубликованному 23 ноября отчету этого действующего при ООН агентства, к концу 2020 года общая концентрация углекислого газа в атмосфере опять увеличится.

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Замедление промышленного роста во время пандемии COVID-19 «не обуздало рекордную концентрацию» двуокиси углерода – основного стойкого парникового газа в атмосфере Земли. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 23 ноября, Ежегодном бюллетене Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Согласно данным этого агентства ООН, концентрация углекислого газа в атмосфере резко выросла в 2019 году. При этом среднегодовое значение превысило символический порог в 410 частей на миллион (ppm). «В 2015 году мы превысили отметку в 400 ppm, а всего четыре года спустя – отметку в 410 ppm. Таких темпов роста в истории наблюдений еще не было», – отметил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Как указывает отчет ВМО, в период с 2018 по 2019 год рост выбросов СО2 в атмосферу стал самым быстрым за последние 10 лет. «С 1990 года общее радиационное воздействие, вызванное стойкими парниковыми газами, которое вызывает потепление климатической системы, увеличилось на 45%. CO2 составляет 80% этого воздействия», – отмечают климатологи.

«В 2020 году объемы промышленных выбросов парниковых газов сократились, однако изменение уровня концентрации СО2 в атмосфере было незначительным и сравнимым со стандартными колебаниями годовых показателей», – говорится в докладе организации. Другими словами, «сокращение выбросов, связанное с карантином, – это лишь крошечная точка на графике», – объяснил Петтери Таалас.

Согласно бюллетеню ВМО, во время наиболее интенсивного периода экономического спада весной 2020 года ежедневные глобальные выбросы CO2 упали до 17% из-за введенного в разных странах карантина. Что же касается суммарного годового показателя, то, согласно предварительным оценкам, глобальный уровень эмиссий СО2 сократится на 4,2% – 7,5%. Более точную цифру ВМО пока не называет, так как продолжительность мер по сдерживанию пандемии – и связанное с нею сокращение производства – еще не известны. Однако такое сокращение выбросов не приведет к снижению концентрации CO2 в атмосфере в этом году, поскольку эти концентрации являются результатом накопленных прошлых и текущих выбросов.

Таким образом, в этом году концентрация CO2 продолжит увеличиваться, но несколько сниженными темпами.

По данным ВМО, 2019 год привел к рекордной концентрации не только СО2, наивысшего значения также достигла концентрация метана. Но метан и еще один парниковый газ, оксид азота, сохраняются в атмосфере не так долго, как углекислый газ. Углекислый газ СО2 (или диоксид углерода) концентрация которого растет в результате использования ископаемых видов топлива, производства цемента и вырубки лесов, остается в атмосфере на протяжении веков и еще дольше в океанах.

«В последний раз сравнимое содержание CO2 на Земле было 3–5 миллионов лет назад: тогда температура была на 2–3 ° C выше, чем сегодня, а уровень моря был на 10–20 метров выше нынешнего уровня», – сказал, представляя доклад, генеральный секретарь ВМО.

Что касается метана, то рост его концентрации в атмосфере в 2019 году происходил немного медленнее, чем в 2018. Но если сравнивать цифры за последние 10 лет, то количество выбросов метана все равно неуклонно росло. 60% выбросов метана в атмосферу имеют антропогенное происхождение, его источники: разведение животных, выращивание риса, использование ископаемого топлива, огромные свалки.

Хорошей новостью от ВМО является то, что скорость увеличения концентрации оксида азота за последние десять лет практически не изменилась. Оксида азота является одновременно парниковым газом, ответственным за потепление климата и веществом, разрушающим озоновый слой атмосферы. 40% его выбросов в атмосферу имеет антропогенное (в основном, химическая промышленность) остальные – естественного происхождения.

«Пандемия Covid-19 не решит проблему изменения климата. Тем не менее, она представляет собой возможность для (…) полной трансформации нашей промышленности, энергетических систем и транспорта», которые в будущем приведут к нулевым выбросам вредных газов в атмосферу, подчеркнул Таалас. Такая трансформация уже «доступна с экономической и технической точки зрения, и она лишь незначительно повлияет на нашу повседневную жизнь», – добавил он.

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