Миграционная реформа, климат, COVID-19: Джо Байден дал первое интервью после выборов

Джо Байден в первые месяцы на должности президента США намерен запустить миграционную реформу и взяться за вопросы климата. Об этом он рассказал в интервью NBC News — первом после выборов.

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«Я взял на себя обязательство и в первые 100 дней (президентского срока — RFI) отправлю в Сенат США иммиграционный закон, который откроет путь к получению гражданства для более чем 11 млн людей без документов в Америке», — заявил Байден.

Он также рассказал, что намерен выполнить и другое обещание, данное во время предвыборной кампании, и заняться вопросами климата и здравоохранения. Речь идет в том числе о возвращении США к Парижскому соглашению по климату, из которого страна вышла при президенте Трампе. Одновременно стало известно, что бывший госсекретарь США эпохи президентства Барака Обамы, Джон Керри, подписавший Парижское соглашение, станет в будущей администрации Байдена спецпосланником по вопросам климата.

President-elect Joe Biden speaks exclusively with @LesterHoltNBC in his first interview since the election.



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Джо Байден подчеркнул, что его президентство не станет «третьим сроком Обамы», так как мир изменился с момента выхода в отставку предшественника Дональда Трампа, при котором Байден занимал пост вице-президента. В том числе Байден отметил, что США стали значительно более одинокими на международной арене.

В интервью NBC Байден подтвердил, что администрация действующего президента Трампа уже связалась с его командой, чтоб начать процедуру передачи полномочий. Ранее, 23 ноября Трамп поручил Управлению служб общего назначения (GSA) запустить этот процесс. По словам Байдена, в ближайшее время он уже начнет, в частности, взаимодействовать с коллективом, работающим над противодействием пандемии COVID-19 в стране. На вопрос о кампании вакцинации от коронавирусной инфекции Байден ответил, что первыми доступ к вакцине получат люди, ежедневно работающие с больными COVID-19, в первую очередь — сотрудники больниц. Также он заявил о том, что безопасное возобновление работы школ является приоритетом.

Кроме того, Джо Байден заявил, что не намерен инициировать расследование в отношении Дональда Трампа: «Я не буду делать того, что делает этот президент, и использовать департамент юстиции как инструмент, чтобы настаивать, что какое-то явление имело место».

Команда Джо Байдена также сообщила, что 25 ноября он выступит с речью по случаю Дня Благодарения.

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