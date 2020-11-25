Нагорный Карабах: Кельбаджарский район перешел под контроль Баку

В среду, 25 ноября, под контроль Азербайджана перешел Кельбаджарский район в Нагорном Карабахе. Ранее, 20 ноября, в соответствии с условиями трехстороннего договора о прекращении огня Армения передала Азербайджану Агдамский район, к 1 декабря должна пройти передача Лачинского района.

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«Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджана, РФ и премьер-министром Армении, подразделения азербайджанской армии 25 ноября вошли в Кельбаджарский район», — говорится в официальном сообщении министерства обороны Азербайджана. Соглашение предусматривало передачу Кельбаджарского района Баку до 15 ноября, однако вывод армянских войск и эвакуация населения по дороге с ограниченной пропускной способностью в местности со сложным рельефом и при неблагоприятных погодных условиях потребовали больше времени, чем предполагалось. Азербайджан дал Армении десятидневную отсрочку для передачи района.

По словам эксперта в области евразийской геополитики и безопасности фонда Карнеги Пола Стронски, Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы являлись для Армении стратегически ключевыми для гарантии безопасности Нагорного Карабаха. Отмечается, что Азербайджан, получив эти территории под свой контроль, в первую очередь займется созданием инфраструктуры и заселением районов. В результате военных действий в 1990-х годах эти районы покинули около 600 тысяч азербайджанцев, часть из которых, по плану Баку, сможет вернуться. Однако этот процесс, по оценкам экспертов, затянется: по подсчетам азербайджанских властей, для проведения переселения и восстановления инфраструктуры в переданных районах потребуется около 30 млрд долларов, 50 млн из которых необходимы для постройки дороги, которая свяжет Физули с городом Шуша.

На территории Кельбаджарского района находятся несколько армянских памятников культуры, церквей и монастырей. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявлял о намерении сохранить памятники. Президент Франции Эмманюэль Макрон также говорил о готовности Парижа помочь в рамках программ ЮНЕСКО сохранить «армянское культурное и религиозное наследие» в Нагорном Карабахе.

24 ноября в Елисейском дворце заявили, что Минская группа, объединяющая Францию, Россию и США, должна играть «полную роль в установлении методов контроля» за прекращением военных действий в Нагорном Карабахе. Франция выступает за международный контроль, чтобы обеспечить возвращение перемещенных лиц, доставку гуманитарной помощи, вывод иностранных бойцов (в частности задействованных Турцией сирийцев), а также запуск полноценного переговорного процесса по статусу Нагорного Карабаха. Агентство Reuters со ссылкой на администрацию французского президента писало, что в Париже опасаются, что Россия и Турция могут пойти на сделку, чтобы исключить Запад из будущих мирных переговоров. В договоре о прекращении огня, подписанном Россией, Азербайджаном и Арменией 9 ноября, Минская группа ОБСЕ не упоминается вовсе.

В среду, 25 ноября, Сенат Франции рассмотрит проект резолюции, в котором содержится рекомендация о признании независимости Нагорного Карабаха.

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