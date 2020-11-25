Насилие над женщинами: Франция призвала все страны ратифицировать Стамбульскую конвенцию

25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Этот день был учрежден Организацией объединенных наций, и как сегодня напоминает ООН, на фоне пандемии коронавируса число случаев насилия на женщинами и девочками продолжает расти.

Реклама Читать далее

Ситуацию с домашним насилием в 2020 году в ООН называют «теневой пандемией», для борьбы с которой необходимы «глобальные коллективные усилия». «В связи с COVID-19 нагрузка на медицинские службы и службы по оказанию первой помощи жертвам домашнего насилия чрезвычайно возросла. Необходимо принять срочные меры для укрепления потенциала этих служб», — отмечается на сайте организации.

Домашнее насилие в отношении женщин растет по мере распространения пандемии. По данным ООН, в некоторых странах число обращений по «горячей линии» выросло в пять раз.

Ситуация во Франции

Правозащитники и эксперты называют тревожными масштабы семейного насилия во Франции. Согласно данным, которые приводит AFP, в 2019 году жертвами домашнего насилия в стране стали 146 женщин (на 17% больше, чем в 2018 году). Все они погибли от рук своих нынешних или бывших партнеров. 41% погибших терпели насилие от сожителей в прошлом.

В 2019 году 213 тысяч совершеннолетних женщин во Франции заявили, что подвергались физическому и/или сексуальному насилию со стороны партнера. Однако, по статистике, жалобы в полицию после этого подали менее 20% женщин. В среднем каждый год в стране жертвами семейного насилия становятся около 220 тысяч женщин, а еще 93 тысячи женщин подвергаются изнасилованиям или попыткам изнасилования.

Статистика показывает, что за последние 15 лет случаев жестокого домашнего насилия в отношении женщин во Франции не стало меньше.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 25 ноября опубликовал в своем твиттере короткое видеобращение, адресованное всем женщинам. «Да, случаи домашнего насилия возрастают во время карантина, — подтвердил французский президент. — Первое, что необходимо делать, это предупреждать и обличать происходящее».

Макрон напомнил, что во Франции была запущена специальная горячая линия: позвонив по номеру 3919 или отправив смс на номер 114, можно получить помощь. Он также рассказал о том, что специальные пункты помощи женщинам действуют в ряде французских аптек и супермаркетов. «Главное не молчать и не оставаться одной», — обратился к женщинам глава государства.

Mesdames, c’est à vous que je veux m’adresser aujourd’hui. pic.twitter.com/t5dIGwG5MR — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 25, 2020

Во время первого локдауна во Франции в целях борьбы с домашним насилием в некоторых супермаркетах номера горячей линии для обращений стали печатать на кассовых чеках. Власти объявили, что за время карантина этим каналом помощи воспользовались 500 женщин.

В этом году из-за карантина французское фемдвижение #Noustoutes («Мы все») не смогло провести женский марш против домашнего насилия. Однако в субботу, 21 ноября, представительницы движения устроили флешмоб в соцсетях, а также провели ряд бесплатных тренингов и онлайн-встреч с известными французскими фемактивистками.

😷 Le confinement n’empêche pas de manifester… autrement !



Réalisez votre manif contre les violences sexistes et sexuelles à la maison, et partagez votre photo sur les réseaux sociaux avec les hashtags #NousToutes et #21novembre pic.twitter.com/PE7ibQok4r — #NousToutes (@NousToutesOrg) November 21, 2020

Прошлогодний марш #Noustoutes в Париже стал беспрецедентным по количеству участников: на него вышли десятки тысяч человек.

Посольство Франции в России опубликовало сегодня сообщение с призывом присоединиться к Стамбульской конвенции 2011 года.

Речь идет о международном соглашении Совета Европы против насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Документ был подписан в Стамбуле 11 мая 2011 года. Государства, которые ратифицируют Конвенцию, должны криминализировать несколько преступлений, в том числе психологическое насилие (статья 33), преследование (статья 34), физическое насилие (статья 35), принудительный брак (статья 37). Конвенция гласит, что сексуальные домогательства (харассмент) должны подлежать «уголовному или иному правовому наказанию» (статья 40). Конвенция также включает статью о преступлениях, совершенных во имя так называемой «чести» (статья 42).

России среди стран, ратифицировавших конвенцию, нет.

Ситуация в России

В России, в отличие от большинства стран, по-прежнему нет закона против домашнего насилия. Как отмечает портал «Насилию.нет», одна из ведущих российских организаций по борьбе с насилием в отношении женщин, домашнее насилие остается одним из самых часто совершаемых преступлений в стране.

В мае 2020 года уполномоченная по правам по правам человека Татьяна Москалькова заявляла, ссылаясь на данные НКО и журналистов, что с начала эпидемии в России количество жалоб на домашнее насилие выросло в 2,5 раза.

Сегодня 25 ноября, международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и девочек. Во всем мире... Опубликовано Анной Ривиной Среда, 25 ноября 2020 г.

Достоверной официальной статистики по фактам домашнего насилия в России нет. Издание «Такие дела» отмечает, что данные МВД существенно расходятся с данными правозащитников. Последние отмечают, что в России пострадавшим от домашнего насилия крайне сложно добиться возбуждения уголовных дел. Отказы не попадают в статистику, что позволяет МВД публиковать радужные отчеты, в которых говорится о снижении преступлений «в сфере семейно-бытовых отношений».

В совместном исследовании «Медиазоны» и «Новой газеты», опубликованном ровно год назад, демонстрируется, что большинство женщин, осужденных в России по статье «убийство», защищались от домашнего насилия.

Ситуация в мире

По данным структуры «ООН-женщины», опубликованным в конце сентября, карантин усилил жалобы в области домашнего насилия в большинстве стран мира. На 30% выросло количество таких жалоб на Кипре, на 33% в Сингапуре, на 25% в Аргентине.

В Бразилии в первом семестре 2020 года в результате насилия в семье были убиты 648 женщин: эта цифра выросла почти на 2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает AFP со ссылкой на Бразильский форум общественной безопасности (FBSP). Власти страны запустили специальную кампанию с призывом оставлять жалобы на случаи насилия. Однако меры, принятые правительством, остаются недостаточными, полагают в FBSP.

Всего, по данным «ООН-женщины», во время пандемии лишь одна страна из восьми приняла меры для защиты женщин и девочек. В долгосрочной перспективе последствия от санитарных ограничений на права женщин могут быть крайне серьезными. По предварительным подсчетам правозащитников, в мире может быть зафиксирован 31 миллион дополнительных случаев домашнего насилия и семь миллионов случаев нежелательной беременности в результате изнасилований. Кроме того, пандемия существенно повлияла на уже запущенные инициативы по борьбе с калечащими операциями на женских половых органах и насильственными браками.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться