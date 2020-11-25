Суд Ливана потребовал проверить деятельность трех министров по делу о взрыве в Бейруте

Суд Ливана потребовал провести расследование в отношении министров транспорта и строительства, финансов и юстиции в связи со взрывом, прогремевшем в порту Бейрута в 4 августа 2020 года.

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О требовании суда стало известно во вторник, 24 ноября. Будет проверена роль трех министров в появлении и хранении в портовых помещениях аммиачной селитры. Взрыв 2750 тонн этого вещества унес жизни около 200 человек и оставил без крова почти 300 тысяч жителей Бейрута.

Агентство France-Presse сообщает, что судья Фади Сауан направил в парламент Ливана письмо с прошением инициировать проверку в отношении министра транспорта и строительства Мишеля Наджара, министра финансов Гази Вазни и министра юстиции Мари-Клод Наджем. По данным агентства, он также запросил данные о лицах, занимавших аналогичные должности в трех предыдущих составах ливанского кабинета министров.

Напомним, после взрыва в порту в августе правительство Ливана подало в отставку, однако сейчас оно продолжает заниматься текущими делами, так как состав нового правительства до сих пор не сформирован.

Селитру, взорвавшуюся в порту Бейрута, конфисковали в 2014 году с судна «Росус», направлявшегося из Грузии в Мозамбик. В Бейруте судно пришвартовалось из-за технических проблем и позже было арестовано. Его капитан Борис Прокошев обвинял судовладельца Игоря Гречушкина в том, что он бросил «Росус» с частью экипажа в Ливане на произвол судьбы. В начале октября прокуратура Ливана обратились в Интерпол с требованием выдать ордер на арест Прокошева и Гречушкина.

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