Умер легендарный Диего Марадона: в Аргентине объявили траур

В среду, 25 ноября, в Буэнос-Айресе умер Диего Армандо Марадона, один из величайших игроков в истории футбола, кумир миллионов. Ему было 60 лет.

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О произошедшем сообщило издание L’Equipe со ссылкой на аргентинские СМИ. Марадона умер от сердечного приступа. Врачи скорой помощи не сумели его спасти.

За две недели до этого он был выписан из больницы после операции на мозге.

Как отмечает издание «Чемпионат», в последний раз Марадона появлялся на публике 30 октября на матче возглавляемой им в качестве тренера команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который посвятили его 60-летию.

Диего Армандо Марадона родился 30 октября 1960 года в провинции Буэнос-Айрес. В составе сборной Аргентины стал чемпионом мира 1986 года и вице-чемпионом в 1990-м году. Играл на позициях нападающего и атакующего защитника.

Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз».

Марадона в расцвете славы. AFP AFP

В Аргентине, где существует культ Марадоны, президент страны Альберто Фернандес объявил по поводу смерти великого футболиста трехдневный траур, сообщает El Tiempo.

«Ты привел нас на вершину мира. Ты сделал нас безмерно счастливыми. Ты был величайшим из всех. Спасибо, что ты был, Диего. Мы будем скучать по тебе всю жизнь», — написал президент Аргентины.

Стена в испанском квартале Неаполя. 25.11.2020 REUTERS - CIRO DE LUCA

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