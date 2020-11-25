Цена нефти вернулась к «докризисной» отметке на фоне новостей о вакцинах

Нефть дорожает на фоне перспектив восстановления в Европе и США после объявлений об успешных испытаниях вакцин.

В среду, 25 ноября, стоимость фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE поднималась выше $49. Как отмечает РБК, в последний раз нефть торговалась на таком уровне 6 марта, в день разрыва сделки ОПЕК+, приведшего к резкому падению котировок и кризису на нефтяном рынке.

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Таким образом, баррель Brent за день в моменте сегодня дорожал на 2,51%, пишет «Коммерсант».

Цена январского фьючерса на техасскую нефть WTI выросла на 2,54% и достигла $46,05.

Нефть дорожает уже пятый день подряд, это происходит на фоне позитивных новостей об испытаниях новых вакцин от коронавируса, а также с учетом прогнозов о восстановлении рынков в США и Европе, подчеркивает РБК.

В конце октября Банк России значительно повысил прогноз по средней стоимости нефти Urals в 2021 году — до 45 долларов за баррель (по сравнению $40 — ценой, которая предсказывалась в сентябре). По итогам 2020 года средняя цена Urals также будет выше ($41), чем прогнозировалось в сентябрьском проекте ($38), отмечал ЦБ.

С учетом повышения прогноза по нефти Центробанк значительно улучшил прогноз экономических показателей России, подчеркивает РБК.

Напомним, в марте, после того как по инициативе российского руководства сорвались переговоры России и Саудовской Аравии о сокращении объемов добычи (в рамках сделки ОПЕК+), цены на нефть рухнули.

В апреле, несмотря на последовавшее незадолго до этого восстановление сделки ОПЕК+, расчетная цена нефти разных марок падала до отрицательных значений: то есть, продавцы начали доплачивать покупателям за поставку сырья. Основной причиной падения эксперты называли кризис, вызванный пандемией коронавируса.

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