Турция высказалась о французской резолюции с требованием признания Карабаха

МИД Турции осудил в четверг, 26 ноября, принятую накануне в Сенате Франции резолюцию, в которой, в частности, содержится призыв к признанию Нагорного Карабаха, выводу азербайджанских войск и их союзников, а также к «возвращению границ» 1994 года. Турецкий МИД назвал решение верхней палаты парламента Франции «показателем игнорирования элементарных норм международного права и принципов справедливости в угоду внутриполитических интересов», сообщает агентство «Анадолу».

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«Призыв Сената Франции к выводу азербайджанских войск с территории самого Азербайджана — комичен, далек от реалий и предвзят», — также заявили в Анкаре, заверив, что «утверждения, содержащиеся в документе в адрес Турции также лишены всякого смысла».

Решение французских сенаторов «раскрывает истинные причины, по которым страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ до сегодняшнего дня даже не пытались урегулировать нагорно-карабахский конфликт», — заявил МИД Турции. Накануне резолюцию осудил и МИД Азербайджана.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил «глубокую благодарность Франции и французскому народу» (на фр. языке).

Напомним, в резолюции говорится о том, что Сенат Франции «осуждает военную агрессию Азербайджана, проведенную при поддержке турецких властей и иностранных наемников, и требует немедленного вывода азербайджанских вооруженных сил и их союзников с территорий, захваченных в результате военных операций, проведенных в Нагорно-Карабахском регионе с 27 сентября 2020 года».

Кроме того, французские парламентарии предложили правительству «призвать к проведению международного расследования военных преступлений, совершенных в Нагорном Карабахе», а также «применения оружия, запрещенного международным правом», а также обсудить с европейскими партнерами «самые решительные меры» в ответ на действия Турции.

Заявили они и о необходимости «восстановления границ (Нагорного Карабаха), определенных в 1994 году», обеспечения «безопасности армянского населения», «права на возвращение перемещенных лиц, а также сохранения культурного и религиозного наследия Армении».

Наконец, они призвали правительство «признать Нагорно-Карабахскую Республику и превратить это признание в инструмент переговоров в целях установления прочного мира».

За резолюцию, которая не имеет законодательной силы и носит рекомендательный характер, проголосовал 301 сенатор, против — 1, еще 30 воздержались.

Выступивший перед голосованием государственный секретарь при МИД Франции Жан-Батист Лёмуан, поддержав многие аргументы сенаторов, в то же время отметил, что правительство не может признать Нагорный Карабах, так как это «не поможет никому — даже тем, кому вы хотите помочь», а кроме того, приведет к исключению Парижа из переговорного процесса о мире в регионе.

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