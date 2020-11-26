337 человек получили пожизненное: в Турции вынесли приговоры по «делу о путче»

Суд в Анкаре вынес в четверг, 26 ноября, приговоры предполагаемым участникам операции по свержению президента Эрдогана в 2016 году. Как сообщает AFP, на скамье подсудимых оказались 475 человек, большинство из которых приговорены к нескольким пожизненным срокам.

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По данным AFP, к пожизненному заключению суд приговорил 337 человек.

Многие бывшие военные получили от 3 до 79 пожизненных сроков с «отягчающими обстоятельствами», пишет официальное агентство «Анадолу».

Еще 60 получили другие тюремные сроки, а 75 признаны невиновными, пишет France Presse.

Это уже не первый приговор по делу о путче.

В июне 2019 года, после очередного судебного процесса, сообщалось, что еще 28 судебных разбирательств пока не завершились, а всего по подозрению в причастности к попытке путча было задержано около 55 тысяч человек.

Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года группа военных попыталась совершить военный переворот в Турции, но операция была подавлена. Агентство РИА Новости отмечает, что тогда, без учета участников переворота, погибли 246 человек, более двух тысяч были ранены. Общее число погибших, по разным данным, превышает 300 человек.

Идеологом попытки переворота турецкие власти называют проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. Сам Гюлен отрицает свою причастность к событиям июля 2016 года. Он обещал вернуться в Турцию в случае, если его вина будет доказана, отмечает «Новая газета».

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