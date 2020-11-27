В Тегеране убит один из создателей ядерной программы страны. Его называли «отцом иранской бомбы»

Фотография с места нападения на автомобиль Мухсина Фахризаде в Тегеране, 27 ноября 2020 года.

Иранский физик-ядерщик Мухсин Фахризаде был убит в пятницу, 27 ноября, в Тегеране в результате вооруженного нападения неизвестных на его автомобиль. Фахризаде скончался в больнице от полученных ранений. Глава МИД Ирана предположил, что за произошедшим может стоять Израиль.

Реклама Читать далее

Как сообщает AFP со ссылкой на министерство обороны Ирана, Мухсин Фахризаде был тяжело ранен в ходе нападения «вооруженных террористов» на его автомобиль. Прибывшим на место медикам не удалось его спасти. От полученных ран он скончался в больнице.

По сообщениям иранских агентств Fars и Tasnim, на которые ссылаются российские СМИ, на месте покушения прогремел взрыв, после чего нападавшие обстреляли машину Фахризаде.

Физик-ядерщик, которого называют «отцом иранской бомбы», занимал пост главы отдела научных исследований и инноваций при министерстве обороны. Несколько лет назад на Мухсина Фахризаде уже было совершено неудачное покушение.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предположил, что за произошедшим может стоять Израиль. «Иран призывает международное сообщество — и особенно ЕС — положить конец позорным двойным стандартам и осудить этот акт государственного террора», — написал Зариф в своем твиттере.

Terrorists murdered an eminent Iranian scientist today. This cowardice—with serious indications of Israeli role—shows desperate warmongering of perpetrators



Iran calls on int'l community—and especially EU—to end their shameful double standards & condemn this act of state terror. — Javad Zarif (@JZarif) November 27, 2020

Иран отомстит за убийство Фахризаде, заявил советник духовного лидера Ирана Хосейн Дехкан. Его слова приводит агентство ТАСС.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться