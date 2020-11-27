Фоторепортаж

Мир простился с Диего Марадоной (фото)

С легендарным футболистом прощаются болельщики в разных странах мира, и даже самые юные, в Барселоне AP - Emilio Morenatti

RFI 3 мин

Легенда мирового футбола, Диего Марадона был похоронен в четверг, 26 ноября, на кладбище Белла Виста близ Буэнос Айреса. В этот же день болельщики в разных странах мира прощались со своим кумиром. В Неаполе, где с блеском играл Марадона, один из стадионов будет назван его именем. Все футбольные матчи, проходившие в день похорон самого знаменитого аргентинца, начинались с минуты молчания. Фотоподборка RFI из разных уголков мира, где в эти дни вспоминают звездного Диего.