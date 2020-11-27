Светлана Тихановская объявила о скорой встрече с Джо Байденом

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что в скором времени должна встретиться с избранным президентом США Джо Байденом. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Белсат».

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«Мы планируем встречу с Джо Байденом, у нас уже есть приглашение на такую встречу», — пояснила Тихановская. По ее словам, она получила от американской стороны приглашение на инаугурацию Джо Байдена.

Со стороны штаба Джо Байдена о предстоящей встрече пока не объявили. Инаугурация избранного президента США намечена на 20 января 2021 года.

Лидер белорусской оппозиции, которая сейчас находится в Литве, провела осень в поездках по Европе. Первым международным лидером, с которым встретилась Тихановская, стал президент Франции Эмманюэль Макрон. Позднее она также выступила в Национальном собрании Франции по видеосвязи.

Кроме того, Тихановская встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Словакии Зузаной Чапутовой, с главами МИД стран-членов Евросоюза в Брюсселе, а также с другими высокопоставленными чиновниками и политиками.

7 ноября Светлана Тихановская поздравила Джо Байдена с победой на президентских выборах «Это была настоящая гонка идей, программ и команд — в отличие от Беларуси, где голоса на выборах просто украли, в США учитывается голос каждого избирателя», — подчеркнула она.

Она выразила уверенность в том, что под руководством нового президента «народ США будет процветать, а белорусско-американские отношения – улучшаться». В этом же сообщении лидер белорусской оппозиции выразила надежду на скорую встречу с 46-м президентом США.

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