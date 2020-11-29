Личного врача Марадоны заподозрили в непредумышленном убийстве футболиста

Личного врача легенды мирового футбола Диего Марадоны заподозрили в его непредумышленном убийстве. Как сообщило в воскресенье, 29 октября, аргентинское государственное информагентство Télam, в доме и клинике Леопольдо Луке прошли обыски, а самому медику предъявлены обвинения. Врач заявил журналистам, что не признает причастность к смерти Марадоны и сделал все возможное для спасения его жизни.

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Полицейские изъяли результаты анализов Марадоны и другие документы, связанные с состоянием здоровья футболиста, а также личные телефоны врача футболиста и его жены. По сообщениям СМИ, Леопольдо Луке предъявили обвинения в непредумышленном убийстве и неоказании помощи пациенту. При этом врач не был взят под стражу и остается на свободе.

Согласно официальным данным, причиной смерти Диего Марадоны 25 ноября стал отек легких, к которому привела острая сердечная недостаточность. Он умер в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса, куда его доставили после операции на головном мозге из больницы.

Как пишут аргентинские СМИ, в комнате, где произошла смерть Марадоны, не было дефибриллятора. За пациентом также постоянно не следили врачи, специализирующиеся на лечении наркомании и алкоголизма, от которых страдал футболист. После того, как Марадоне стало плохо, скорая, по словам его адвоката, ехала более получаса.

Диего Марадона страдал от алкогольной и наркотической зависимостей, однако, по данным СМИ, отказался проходить курс реабилитации в специализированном центре Marcos Brindicci/AP Photo

Леопольдо Луке заявил журналистам, что при лечении Марадоны не было допущено ошибок, а сердечную недостаточность и ее последствия нельзя было предусмотреть. Он сказал, что считает футболиста своим «другом» и гордится тем, что сделал, чтобы продлить его жизнь. По словам врача, Марадона сам отказался от помещения в центр лечения от алкогольной зависимости, куда его должны были положить после операции.

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