Парламент Ирана потребовал закрыть доступ МАГАТЭ на ядерные объекты страны

Парламент Ирана потребовал прекратить проверки ядерных объектов Исламской Республики инспекторами МАГАТЭ. С таким требованием депутаты выступили после убийства «отца иранской ядерной бомбы» Мухсина Фахризаде.

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Как отмечает AFP, иранские депутаты единогласно подписали призыв к мести за убийство физика-ядерщика. В соответствующем коммюнике они также потребовали принять закон, по которому Иран запретит инспекторам МАГАТЭ проводить проверки своих ядерных объектов.

Эти проверки являются одним из основных пунктов т.н. «ядерной сделки», политического соглашения между Ираном и группой шести ведущих держав от 2015 года. С 2018 года Иран уже отказался от большинства ограничений в рамках этого соглашения (Совместный всеобъемлющий план действий) в связи с выходом из сделки США. Однако МАГАТЭ пока имеет доступ к иранским ядерным объектам. Впрочем, вопросами, связанными с атомными технологиями, в Иране заведует Высший совет национальной безопасности.

Иранский физик-ядерщик Мухсин Фахризаде был убит в пятницу, 27 ноября, в Тегеране в результате нападения на его автомобиль. В Иране его представляют как главу по ядерным исследованиям и инновациям, отвечающим в том числе за атомную безопасность. В Израиле указывали, что Фахризаде стоял во главе секретной военной ядерной программы Ирана.

В минувшую субботу траурные церемонии прощания с ученым прошли в двух священных для мусульман-шиитов городах Мешхеде и Куме, а также в мавзолее Хомейни в Тегеране.

Никто не взял на себя ответственность за убийство ученого, но власти Исламской Республики возлагают вину на израильские спецслужбы. Президент Ирана Хасан Рухани пообещал ответить на убийство «в нужное время», но также отметил, что Иран не даст загнать себя в «ловушку», выставленную, по его словам, израильской стороной. В связи с избранием президентом США демократа Джо Байдена Рухани высказывался о желании сохранить ядерную сделку.

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