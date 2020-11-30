Moderna объявила о стопроцентной эффективности свой вакцины от тяжелых форм ковида

Компания Moderna оценила эффективность своей вакцины в более чем 94%

Американская биотехнологическая компания Moderna объявила, что ее вакцина от COVID-19, согласно первичному анализу, эффективна на 94,1%, а для предотвращения тяжелой формы заболевания — на 100%. Об этом говорится в коммюнике компании от 30 ноября.

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В общей сложности в третьей фазе клинических исследований вакцины Moderna приняли участие более 30 тысяч человек. Первичный анализ основан на 196 случаях заражения среди испытуемых. 185 из них пришлись на группу, получившую плацебо, 11 — на группу, получившую прививки. Таким образом, эффективность вакцины оценена в 94,1%.

Второй точкой первичного анализа, согласно протоколу, были 30 тяжелых случаев заболевания. Все они пришлись на «группу плацебо». Исходя из этого сделан вывод о стопроцентной эффективности вакцины для предотвращения перехода заболевания в тяжелую форму. На сегодняшний день среди испытуемых отмечена одна смерть, которая пришлась на «группу плацебо».

Компания Moderna сообщила, что 30 ноября подаст заявку в Управление по санитарному надзору США (FDA) с запросом на экстренную регистрацию вакцины, а также запрос на условное одобрение в Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

Ранее компании Pfizer и BioNTech по итогам третьей фазы клинических исследований оценили эффективность своей вакцины в 95%. Разработчики российский вакцины «Спутник» сообщали о 92-процентной эффективности своего препарата.

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