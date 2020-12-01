Вырубка лесов в бразильской Амазонии достигла пика за последние 12 лет. В 2020 году правительство Болсонару продолжило выдавать разрешения на ведение сельского хозяйства или горнодобывающей деятельности на охраняемых территориях (национальных парках и заповедниках), а также урезало средства на программу по защите окружающей среды.

Согласно официальным данным, опубликованным в понедельник, 30 ноября, Национальным институтом космических исследований Бразилии (INPE), вырубка лесов в Амазонии достигла самого высокого уровня за двенадцать лет.

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По данным Национального института космических исследований Бразилии, который анализирует снимки Амазонии, сделанные со спутников, за 12 месяцев – с августа 2019 до августа 2020 было уничтожено 11 088 кв.км леса. Это на 9,5% больше, чем в период предыдущих измерений (с августа 2018 по август 2019), которое тоже считалось рекордным за последние десять лет.

«Из-за таких темпов вырубки лесов Бразилия, пожалуй, является единственной страной, которая увеличила темпы выбросов парниковых газов в атмосферу в то время, когда мировая экономика была парализована» из-за пандемии COVID-19, подчеркнула «Климатическая обсерватория» – коллектив экологических НКО Бразилии.

«Легкие» Земли

Амазонские леса играют решающую роль в борьбе с изменением климата из-за их способности поглощать углерод. Но когда деревья умирают или сгорают, они выделяют углерод обратно в атмосферу. В период правления ультраправого президента Бразилии Жаира Болсонару вырубка лесов и лесные пожары в Бразилии резко увеличились. Это вызвало критику со стороны международного сообщества, особенно в 2019 году, когда такая критика привела к дипломатическим трениям между Бразилией и Францией.

В 2020 году правительство Болсонару продолжило выдавать разрешения на ведение сельского хозяйства или горнодобывающей деятельности на охраняемых территориях (национальных парках и заповедниках), а также урезало средства на программу по защите окружающей среды. Такая политика способствует разрушению Амазонии – крупнейшего в мире тропического леса, около 60% которого находится в Бразилии.

«Взгляд на развитие Амазонки по Болсонару – это возвращение к политике прошлого по безудержной вырубке лесов. Это ретроградное мышление, которое далеко от усилий, необходимых для борьбы с климатическим кризисом», – заявила пресс-секретарь «Гринпис» Кристиана Маццетти.

Во время пресс-конференции, на которой были представлены цифры по вырубке лесов в Бразилии, вице-президент страны Амилтон Моуран заявил, что правительство готово предпринять меры по защите экологии и климата. «Послание, которое я передаю вам от имени президента Болсонару, заключается в том, что мы продолжаем применять науку и технологии для поддержки агентств по охране окружающей среды», – произнес этот отставной генерал, который возглавляет рабочую группу по Амазонии при президенте.

Избранный президент США Джо Байден в период предвыборной кампании в октябре пригрозил Бразилии «значительными экономическими последствиями», если вырубка лесов в Амазонии продолжится. В ответ президент Болсонару предупредил, что его страна не намерена подвергаться давлению по этому поводу.

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