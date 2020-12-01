Мировая экономика восстановится благодаря вакцинам: ОЭСР представила два сценария

После «шока» 2020 года Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует восстановление мирового ВВП на 4,2% в следующем году.

После «шока» 2020 года Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует восстановление мирового ВВП на 4,2% в следующем году, подчеркивая при этом риски и большую неопределенность.

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Как говорится в «Новом мировом экономическом прогнозе» Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), благодаря тому, что вакцины от COVID-19 появились быстрее, чем ожидалось, мировая экономика начнет восстанавливаться уже в первом квартале 2021 года. Ожидается, что после падения на 4,2% в этом году мировой ВВП в следующем году вырастет на такую ​​же величину и на 3,7% в 2022 году.

Главный экономист организации Лоранс Бун представила два сценария развития на будущий год с разрывом мирового ВВП в 7 триллионов долларов. Реализация «оптимистического» или «пессимистического» прогноза зависит от скорости вакцинации, выполнения обещанных ЕС и США государственных планов помощи экономике, возобновления доверия домашних хозяйств и предприятий, их способности потреблять и инвестировать.

Китай, ставший эпицентром пандемии в конце 2019 года, быстрее, чем другие страны взял вирус под контроль. Таким образом, его экономика стала единственной среди крупных стран, которой удалось избежать рецессии в 2020. (К концу года ОЭСР прогнозирует рост китайской экономики на 1,8%).

Среди других развитых стран наибольшее падение в этом году отмечено в Великобритании и Испании. За ними следуют Франция и Италия. В Германии дела обстоят значительно лучше, так же, как и в Японии и США. Что касается развивающихся стран, то худшие показатели показали Индия, Мексика и Южная Африка.

Как подчеркивает ОЭСР, восстановление экономики каждой из стран сильно зависит от степени развития там эпидемии, а также от государственных мер по ее сдерживанию и финансовой поддержки предприятий. В докладе Лоуренс Бун указала факторы ускорения и наоборот, замедления восстановления экономики.

Так, учитывая резкий рост сбережений, особенно в Соединенных Штатах, мировое потребление будет более динамичным. Однако, в ряде стран, в связи с ухудшением ситуации на рынках труда и с ожидаемым ростом банкротств и безработицы, потребление может замедлиться. Наиболее уязвимыми в этом плане являются мелкие предприятия, а риск их банкротства сильнее в развивающихся странах. В связи с этим, ОЭСР подчеркивает, что экономическое неравенство между странами и социальными классами еще больше увеличится из-за вызванного коронавирусом кризиса.

В конце доклада ОЭСР рекомендует правительствам усилить политику здравоохранения и продолжать поддерживать политику экономической помощи предприятиям, предоставляя им выгодные условия работы.

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