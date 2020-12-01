СOVID-19: мир готовится к вакцинации, ВОЗ предупредила о рисках заражения на горнолыжных курортах

Пока различные лаборатории заканчивают клинические испытания своих вакцин, США и Европа составляют календарь кампаний по вакцинации. ВОЗ, со своей стороны, заявила о прогрессе пандемии, отдельно предупредив о ситуации в Бразилии и Мексике.

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Компании Pfizer-BioNTech подали официальный запрос на регистрацию своей вакцины в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Об этом альянс Pfizer-BioNTech объявил во вторник, 1 декабря. Немецкие и американские ученые надеются, что уже через месяц начнется массовое производство этой вакцины. Согласно Pfizer-BioNTech, результаты крупномасштабных испытаний показали эффективность их вакцины на 95%.

Американская биотехнологическая лаборатория Moderna в понедельник, 30 ноября, подала заявку в Управление по санитарному надзору США (FDA) с запросом на экстренную регистрацию вакцины в Соединенных Штатах. В тот же день компания Moderna объявила, что, согласно первичному анализу, ее вакцина от COVID-19, эффективна для предотвращения тяжелой формы заболевания на 100%. FDA рассмотрит заявку 17 декабря. Ожидается, что кампания по вакцинации начнется в США в конце декабря. При этом единого правила для вакцинации в стране не будет: федеральное правительство даст общие рекомендации, но каждый штат будет отдельно выбирать приоритеты.

Во Франции министерство здравоохранения рекомендовало вакцинировать в первую очередь жителей домов престарелых. Согласно последним данным на вечер 30 ноября, во Франции насчитывается 2 222 488 официально зарегистрированных случаев заражения COVID-19, за сутки обнаружено 4005 новых случаев. С начала эпидемии в стране скончалось 52 731 человек (406 за последние сутки). В больницах с диагнозом COVID-19 находится 28 229 пациентов, из них 3 751 в реанимации.

В России с начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 2,32 млн человек (плюс 26 402 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли 40 464 человека (плюс 569 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 1,8 млн заболевших.

Согласно подсчету France-Presse, пандемия коронавируса унесла жизни не менее 1 460 018 человек во всем мире с тех пор. Официально диагностировано более 62 732 520 случаев заражения. Наибольшее количество смертей приходится на Соединенные Штаты (267 888), Бразилию (173 120), Индию (137 139), Мексику (105 655) и Великобританию (58 245).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила каждой стране изучить риски передачи COVID-19 на горнолыжных курортах. Об этом говорится в заявлении ВОЗ от 30 ноября. Открытие горнолыжных курортов на Рождество обсуждается в Европе, страны ЕС не пришли к единому мнению по этому поводу.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что его организация сделает все возможное, чтобы выяснить происхождение COVID-19, отвергнув тем самым обвинения в том, что это агентство ООН слишком снисходительно по отношению к Китаю. «Позиция ВОЗ предельно ясна: нам нужно знать происхождение вируса, потому что это может помочь нам предотвратить будущие эпидемии», – сказал он 30 ноября.

Отдельно Всемирная организация здравоохранения отметила ситуации в Бразилии и Мексике в связи с быстрым прогрессированием там эпидемии. «Я думаю, что Бразилии нужно отнестись к этому очень и очень серьезно», - предупредил Тедрос Аданом Гебреисус. С таким же призывом он обратился к Мексике, которая, как он подчеркнул, находится «в плохом положении».

В Шри-Ланке в тюрьме вспыхнул мятеж из-за распространения случаев коронавируса среди заключенных. В понедельник официальные лица страны заявили, что в ходе мятежа восемь заключенных были убиты и 71 ранен.

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