В Пуэрто-Рико рухнул легендарный телескоп Аресибо

В Пуэрто-Рико обрушился легендарный 305-метровый телескоп Аресибо, который являлся одним из крупнейших в мире. Именно с него в 1974 году отправили радиосигнал с данными о ДНК человека в направлении созвездия Геркулеса, предназначенный для инопланетян.

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Радиотелескоп Аресибо представлял собой сферический отражатель размеров более 300 метров, расположенный внутри воронки, и 900-тонную подвижную платформу. Ее передвижение позволяло наводить телескоп на различные созвездия. Система была построена в конце 1950-х годов и позволила не только получить информацию о целом ряде звезд и планет, но и отправить радиосигнал инопланетянам. 16 ноября 1974 года к созвездию Геркулес, находящемуся более чем в 25 тысячах световых лет от Земли, послали информацию о ДНК человека, а также Солнечной системе и химических элементах на планете. Послание длилось 169 секунд и состояло из 1679 цифр.

Необычная форма телескопа привлекла внимание кинематографистов со всего мира. Конструкция попала в финальные кадры фильма «Золотой глаз» о Джеймсе Бонде. Радиотелескоп Аресибо был также звездой научно-фантастических фильмов «Контакт» Роберта Земекиса (1997), «Прибытие» Дэвида Туи (1996), эпизода «Зеленые человечки» сериала «Секретные материалы» и ряда других картин.

Проблемы с Аресибо начались летом 2020 года. Тогда вспомогательный трос оборвался и пробил дыру в антенне. После этого упал один из несущих тросов, что сделало структуру опасной для исследователей и рабочих. 20 ноября работу телескопа прекратили.

Muy tristes las fotos desde el Observatorio de Arecibo. pic.twitter.com/7gByZLdPFF — Deborah Martorell (@DeborahTiempo) December 1, 2020

Необычная форма телескопа привлекла внимание кинематографистов со всего мира. Конструкция попала в финальные кадры фильма «Золотой глаз» о Джеймсе Бонде.

Проблемы с Аресибо начались летом 2020 года. Тогда вспомогательный трос оборвался и пробил дыру в антенне. После этого упал один из несущих тросов, что сделало структуру опасной для исследователей и рабочих. 20 ноября работу телескопа прекратили.

На фотографиях обрушившегося телескопа видно, что упавшая платформа и тросы пробили несколько дыр в отражателе. Будут ли восстанавливать конструкцию, прослужившую более 50 лет, не сообщается.

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