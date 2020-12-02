Интерпол предупредил об угрозе распространения поддельных вакцин от COVID-19

В Интерполе констатировали, что пандемия спровоцировала «хищническую и оппортунистскую криминальную активность».

В среду, 2 декабря, Интерпол выпустил заявление, в котором предупредил об угрозе распространения поддельных вакцин от COVID-19 организованной преступностью. Документ опубликован на сайте ведомства.

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В Интерполе констатировали, что пандемия спровоцировала «хищническую и оппортунистскую криминальную активность». Глава организации Юрген Шток призвал 194 страны-участницы в преддверии массовой вакцинации подготовиться к оказанию противодействия преступникам, которые могут заняться фальсификацией, кражей или нелегальной рекламой вакцин от COVID-19 и гриппа. По словам Штока, организованная преступность планирует внедриться в цепочки поставок настоящих вакцин. Также в Интерполе призвали внимательнее относится к возможному появлению контрафактных тестов на коронавирусную инфекцию.

В заявлении также сообщается, что отдел по борьбе с киберпреступностью выявил около трех тысяч сайтов, на которых предположительно ведется продажа поддельного медицинского оборудования и лекарств.

Все больше стран представляют свои стратегии вакцинации населения от коронавирусной инфекции. В среду, 2 декабря, Великобритания последовала рекомендациям национального Агентства по регулированию лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения (MHRA) и одобрила применение вакцины, выпущенной Pfizer/BioNTech. Предполагается, что вакцинация начнется уже на следующей неделе.

Поручение начать массовую вакцинацию на следующей неделе 2 декабря дал и президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на совещании, посвященном открытию многофункциональных медицинских центров при министерстве обороны. О том, что в России есть возможность начать кампанию вакцинации на добровольной основе, президенту сообщила министр здравоохранения страны Татьяна Голикова.

1 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что кампания вакцинации от COVID-19 в стране начнется в апреле—июне 2021 года.

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