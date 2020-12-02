2020 год признали одним из самых жарких в истории

Люди купаются в фонтане во время волны жары в Париже в 2019 году

2020 год оказался одним из самых горячих за всю историю метеонаблюдений. Соответствующие выводы в среду, 2 декабря, представила Всемирная метеорологическая организация (ВМО). По данным специалистов, 2020 год побил все рекорды наряду с 2016 и 2019, а разница между ними оказалась незначительной.

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Согласно данным, опубликованным метеорологами, средняя температура на планете продолжает расти. Больше всего от глобального потепления пострадала Арктика, где ускорилось таяние ледников, и Сибирь: 20 июня в городе Верхоянск, который находится за полярным кругом и считается одним из самых холодных обитаемых мест на Земле, зафиксировали +38 градусов по Цельсию.

Ранее RFI писала, что сентябрь 2020 года оказался самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

Как ожидают метеорологи, прошедшее десятилетие — с 2010 по 2020 годы — также станет самым жарким за всю историю. Окончательные выводы организация представит в январе. Ученые опасаются, что к 2024 году температура на планете поднимется на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальной отметкой. Это выше, чем показатели, обозначенные в Парижском климатическом соглашении.

По мнению ученых, глобальное потепление несет множество рисков для человечества. Среди них — учащение природных катастроф, в том числе лесных пожаров и катастрофических штормов, а также подъем уровня мирового океана.

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