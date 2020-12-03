На международной конференции помощи Ливану Макрон потребовал реформ от властей Бейрута

2 декабря Франция провела международную конференцию по сбору помощи Ливану. Конференция проводилась при сотрудничестве с ООН в видеоформате. В ходе конференции Эммануэль Макрон подтвердил свои требования о проведении безотлагательных реформ в Ливане.

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Президент Франции Эммануэль Макрон и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш стали сопредседателями видеоконференции по «предоставлению помощи народу Ливана», которая прошла вечером в среду, 2 декабря. По информации Елисейского дворца, во встрече, посвященной восстановлению Ливана после взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года, приняли участие главы государств, лидеры международных благотворительных и финансовых организаций. Это уже вторая конференция доноров по вопросам оказания помощи Ливану, первая прошла 9 августа.

«Цель этой конференции — выработать план помощи, которую предоставит международное сообщество Ливану, и методы ее передачи и распределения, а также определить новые потребности Ливана в условиях кризиса, с которым он столкнулся», — говорится в коммюнике администрации президента Франции.

В ходе видеоконференции президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свои требования о проведении реформ в Ливане. Во время своего вступления он подвел итоги первой конференции и подверг критике ливанских лидеров, которые, по его словам, не сдержали своих обязательств сформировать правительство и приступить к работе над реформами. Именно эти реформы являлись условием для начала структурной международной помощи Ливану. В декабре он снова посетит Ливан, заявил французский лидер.

Ливан более года находится в состоянии глубокого экономического, социального и политического кризиса. На фоне обесценивания ливанской валюты и гиперинфляции в стране все еще нет правительства – три месяца спустя после отставки премьер-министра Хасана Диаба, ушедшего со своего поста вскоре после взрыва в порту Бейрута и начавшихся вслед за этим народных протестов. Ожидается, что в этом году ВВП страны сократится на 19,2% после сокращения на 6,7% в 2019 году. Всемирный банк подготовил доклад об экономической ситуации в Ливане, где говорится о неспособности ливанских лидеров договориться об «эффективных политических действиях».

С другой стороны, Эмманюэль Макрон приветствовал тот факт, что все обещания доноров были «выполнены и даже перевыполнены»: в страну было переведено более 280 миллионов евро, что позволило удовлетворить значительную часть насущных потребностей населения. «Это много, но этого недостаточно», – продолжил президент Франции. Всемирный банк, ООН и ЕС приняли меры по созданию фонда для скорейшего восстановления страны с участием гражданского общества.

Президент Ливана Мишель Аун со своей стороны заявил, что «формирование правительства является приоритетом» для начала структурных реформ и восстановления Бейрута. «Ваша помощь имеет решающее значение для людей», – сказал он донорам.

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