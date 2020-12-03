COVID-19: в Нью-Йорке открылась чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи ООН

3-4 декабря в Нью-Йорке проходит внеочередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная пандемии COVID-19. Она проводится по видеосвязи. 140 глав государств, правительств и министров здравоохранения обсудят и подведут итоги коллективной стратегии противодействия эпидемии. Некоторые фармацевтические компании также примут участие в круглых столах.

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На сегодняшний день коронавирус убил более 1,5 миллиона человек, более 62 миллионов человек инфицированы этим вирусом по всему миру, говорится на сайте ООН. «Пандемия COVID-19 – это не только крупнейший глобальный кризис в области здравоохранения с момента создания Организации Объединенных Наций 75 лет назад, это также гуманитарный, социально-экономический кризис, кризис в области безопасности и прав человека», – предупреждает организация. Поэтому специальная сессия Генеральной Ассамблеи должна предложить международному сообществу «возможность оценить свои коллективные ответные меры на эту пандемию и усилить их». Заседания специальной сессии транслируются в прямом эфире на сайте ООН.

Как сообщает корреспондент RFI в Нью-Йорке Кари Нутен, одной из целей такого чрезвычайного «саммита» Организации Объединенных Наций является обеспечение равноправного доступа населения всего мира к вакцине от коронавируса. В то время как Россия и США недавно объявили, что в их странах вакцинация начнется в ближайшие дни, страны ЕС собираются обеспечить доступ к вакцине в начале 2021 года. ООН не будет собирать средства на всеобщую кампанию вакцинации, но надеется убедить мировых лидеров в том, что мир может положить конец пандемии, только если вакцинация будет проведена справедливо, в том числе в развивающихся странах.

«Вакцина не означает вакцинацию, – отметил Эмануэле Капобианко, директор по здравоохранению Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. – Во многих странах существует предубеждение по отношению к новым вакцинам. И нам действительно нужно будет поделиться своими знаниями об этой вакцине, чтобы люди поняли, что она безопасна и эффективна – с помощью средств массовой информации, которые могут бороться с фейками».

Как ранее сообщили российские СМИ, на полях специальной сессии ГА ООН Россия намерена представить международным дипломатам вакцину «Спутник V». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь постоянного представительства России при организации Фёдор Стржижовский.

Еще одна задача чрезвычайной сессии Генеральной ассамблеи, как отмечает корреспондент RFI: страны ООН должны подтвердить свое доверие к ВОЗ, действия которой в начале пандемии неоднократно подвергались критике.

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