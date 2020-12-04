В законопроект об обороне США вошли санкции против «Северного потока-2» и Турции

В ежегодный американский законопроект об обороне включены санкции против проекта газопровода «Северный поток-2», а также против Турции — за покупку российской ракетной системы С-400. Проект закона уже был одобрен профильными комитетами в обеих палатах Конгресса.

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Проект оборонного бюджета США на 2021 год предусматривает введение санкций в отношении Турции за покупку ею системы противовоздушной обороны С-400, а также расширение санкций, связанных со строительством российского газопровода «Северный поток-2».

В документе в частности прописаны ограничения для компаний, которые представляют страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства «Северного потока-2». Санкции также предусмотрены для компаний, занимающихся технологическим обновлением или установкой сварочного оборудования на судах, участвующих в завершении работ. Ранее санкции США привели к приостановке строительства российского газопровода в Германию через Балтийское море.

Что касается Турции, то ограничения должны быть введены не позднее 30 дней после вступления в силу законопроекта об обороне. Они должны коснуться лиц, участвовавших в закупке российских зенитных ракетных систем. В документе говорится, что президент должен наложить как минимум пять санкций, в том числе запрет на банковские операции и на сделки с недвижимостью в США.

«Голос Америки» напоминает, что ожидается, что законопроект будет принят, несмотря на угрозы наложить вето со стороны Дональда Трампа.

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