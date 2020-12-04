COVID-19: более 65 миллионов зараженных, план вакцинации во Франции и проблемы «Спутник V»

Компания Moderna подала запрос на регистрацию своей вакцины от коронавируса в США. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов может дать свой ответ полсе 17 декабря.

По данным на 4 декабря, число инфицированных новым коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 65 миллионов человек. Накануне число зарегистрированных смертей от COVID-19 преодолело отметку в 1,5 миллиона. Вслед за Россией, Великобританией и Испанией во Франции объявили план вакцинации от коронавирусной инфекции. Правда, 4 декабря издание «Медуза» сообщило о серьезной проблеме на пути массовой вакцинации от COVID-19 в России.

Реклама Читать далее

По данным на 4 декабря, в мире с начала пандемии зафиксировано уже 65,2 миллиона случаев заражения коронавирусом. От последствий заболевания умерло уже не менее одного миллиона пятисот семи тысяч человек, приводит обобщенные данные AFP, отмечая, что пандемия вновь начинает распространяться ускоренными темпами. Начиная с 24 ноября ежесуточно болезнь уносит более 10 тысяч жизней (рекордный показатель с начала пандемии). В США 3 декабря установлен рекорд суточного прироста случаев заражения — выявлено более 210 000 инфицированных. За сутки зарегистрировано 2900 смертей от COVID-19 (более 276 тысяч погибших от пандемии). В Бразилии, второй в мире стране по числу жертв заболевания, зафиксировано уже более 175 тысяч смертей.

В эту пятницу глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что конец пандемии можно будет прогнозировать после начала вакцинации. Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан одновременно предупредил, что наличие вакцин не будет означать «нулевого уровня» заболевания.

Стратегия вакцинации во Франции

Правительство Франции вечером 3 декабря представило стратегию вакцинации от COVID-19. Две вакцины, разработанные фирмами Pfizer/BioNTech и Moderna, через месяц могут быть доступны при условии, если они получат необходимые разрешения от европейского и французского регуляторов. Тогда уже в январе может начаться первый этап вакцинации: от COVID-19 сперва планируется привить 1 миллион человек, это жители и работники домов престарелых и медико-социальных учреждений.

С февраля может начаться вакцинация 14 миллионов французов из «группы риска» — пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Начиная с весны кампания вакцинации охватит все население Франции, надеется правительство. Предварительный заказ сделан на 200 миллионов доз вакцин (для прививок 100 миллионам человек).

Вакцинация от COVID-19 во Франции будет бесплатной, подтвердил премьер-министр Жан Кастекс. На прививки от коронавируса в бюджет 2021 года заложено 1,5 миллиарда евро.

«Спутник V» как проблема

На этой неделе в России президент Владимир Путин объявил о начале компании вакцинации от коронавируса на следующей неделе. На первом этапе в стране будет использоваться отечественный препарат «Спутник V» Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамелеи.

В эту пятницу, 5 декабря, издание «Медуза» сообщило о серьезной проблеме на пути массовой вакцинации от COVID-19 в России. Производители испытывают трудности с выпуском второго компонента вакцины (она вводится в два этапа). По данным журналистов, в России уже выпущено много первого компонента вакцины, однако фармкомпании пока не могут наладить стабильное производство второго. «Без него вакцинацию можно начать, но нельзя – закончить», – отмечает издание.

В начале ноября французские СМИ сообщали, что Владимир Путин попросил у президента Франции Эммануэля Макрона помощи в производстве вакцины «Спутник V». Макрон тогда пообещал посоветоваться с учеными и экспертами. Тогда же издание The Bell сообщало, со ссылкой на производителей, сообщало о серьезных трудностях с налаживанием производства вакцины в объемах, равных миллионам или десяткам миллионов доз.

Планы вакцинации в Европе

2 декабря Великобритания стала первой страной в мире, разрешившей применение вакцины Pfizer/BioNTech. Вакцинация — сперва в домах престарелых — начнется уже на будущей неделе.

Власти Испании планируют привить от COVID-19 15-20 миллионов человек с января по май 2021 года.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться