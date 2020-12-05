До 10 лет тюрьмы: Трамп подписал «акт Родченкова» о борьбе с допингом по всему миру

Президент США Дональд Трамп подписал так называемый «Антидопинговый акт Родченкова 2019 года». Закон вводит уголовные наказания в отношении лиц, «причастных к международным сговорам о мошенничестве, связанным с допингом», и обеспечивает возмещение ущерба «жертвам таких сговоров». Об этом говорится в заявлении президента, которое опубликовано на сайте Белого дома. Документом предусмотрен экстерриториальный принцип его действия.

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В то же время, в заявлении Трампа подчеркивается, что он исключил из текста документа (ранее принятого Сенатом) его 6-й раздел, в котором говорилось о том, что все профильные ведомства, включая Минюст США, должны делиться информацией с американским Антидопинговым агентством (USADA) в рамках «любого расследования, имеющего отношение к возможному нарушению раздела 3 настоящего закона» о допинговом сговоре, уточняет DW.

«Моя администрация будет рассматривать раздел 6 Закона в соответствии с конституционными полномочиями президента — контролировать распространение информации, раскрытие которой может нанести ущерб национальной безопасности, международным отношениям, правоохранительной деятельности или выполнению президентских конституционных обязанностей», — указано в заявлении Дональда Трампа.

Как уточняет «Новая газета», «акт Родченкова», поддержанный Палатой представителей в октябре 2019 года и.принятый Сенатом 17 ноября 2020-го, предусматривает возможность преследования властями Соединенных Штатов любого человека по всему миру, если он участвует в «допинговом сговоре» на соревнованиях с американским присутствием.

При этом Акт не распространяется на североамериканские профессиональные спортивные лиги (НБА, НХЛ и т. д.), которые не следуют кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Наказания за нарушение закона — штраф до 1 миллиона долларов и лишение свободы — до 10 лет. Преследование отдельных спортсменов, уличенных в применении допинга, «актом Родченкова» не предусматривается.

Акт назван в честь получившего убежище в США экс-директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который в 2016 году предоставил WADA информацию о системе употребления допинга российскими спортсменами на Олимпийских играх в Сочи. Это привело к международным санкциям против российского спорта. Российские власти называют обвинения безосновательными и политически мотивированными. Владимир Путин, в частности, заявлял, что отстранение России от спорта «противоречит здравому смыслу». «Мы все делаем, чтобы наш спорт был чистым», — заверил президент РФ.

Сам господин Родченков стал в России фигурантом уголовных дел. В США его охраняют в рамках федеральной программы по защите свидетелей.

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