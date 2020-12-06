В Италии от коронавируса умерли уже 60 тысяч человек, во Франции — 55 тысяч

Медицинская сотрудница в базилике Сан-Северо в Неаполе, где тоже размещен центр по тестированию коронавируса. 18.11.2020

Минздрав Италии в воскресенье, 6 декабря, объявил, что от последствий коронавируса в стране скончались уже 60 078 человек. Французское министерство сообщило о преодолении в стране другой символической «отметки» — жертвами эпидемии стали уже 55 155 человек.

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При этом в Италии, с учетом численности населения, показатели смертности от «ковида» — одни из самых неблагоприятных в Европе и в мире, отмечает France Presse: 3,47%. В минувший четверг Минздрав сообщил о смерти от коронавируса 993 человек за сутки — антирекорд за все время эпидемии, пишет AFP.

Хуже показатель смертности от коронавируса в Европе только в Великобритании — 3,55% (более 61 тысячи жертв), где в ближайший вторник, 8 декабря, должна начаться вакцинация — раньше, чем во всех других странах Запада, подчеркивает Le Figaro.

В Испании и Франции показатели чуть лучше — 2,75% и 2,35% соответственно.

Во Франции в последние дни власти отмечают некоторое улучшение ситуации перед снятием 15 декабря карантина. Вакцинация должна начаться в стране в январе.

По всему миру COVID-19 унес уже более 1,5 миллиона жизней.

При этом число заболевших приблизилось к 67 миллионам, согласно данным, собранным Университетом Джонса Хопкинса.

Самое большое число жертв — в США: более 280 тысяч.

Великобритания, Италия и Франция занимают в этом мрачном списке 5-е, 6-е и 7-е «места» соответственно.

Россия, с учетом официальных данных, — 10-я. При этом, согласно данным расследования «Медиазоны» и «Медузы», российская статистика смертности может быть занижена как минимум вдвое.

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