Выборы в Венесуэле: Мадуро восстановил контроль над парламентом, оппозиция заявила о фальсификациях

Если на предыдущих парламентских выборах явка составила 74%, то в этот раз избирательные участки посетили около 31% граждан.

Партийный блок главы Венесуэлы Николаса Мадуро получил контроль над парламентом по итогам прошедших в воскресенье, 6 декабря, выборов. Национальная ассамблея была единственным органом власти, контролируемым оппозицией.

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Как заявили в избирательной комиссии страны, сторонники Мадуро получили почти 68% голосов. Оппозиция выразила несогласие с результатами.

Корреспондент французской службы RFI в Каракасе сообщал, что в 1:30 7 декабря были обработаны 82% бюллетеней.

Если на предыдущих парламентских выборах явка составила 74%, то в этот раз избирательные участки посетили около 31% граждан. Отчасти это объясняется тем, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо отказался от участия в выборах и призывал своих сторонников бойкотировать голосование. Действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро в свою очередь заявлял о готовности уйти в отставку в случае победы оппозиционных сил на выборах в Национальную ассамблею.

Не дожидаясь окончательных итогов, Гуайдо заявил о том, что результаты были сфальсифицированы, и заявил о намерении оппозиции провести акцию протеста в субботу, 12 декабря. Он также призвал граждан в течение недели принять участие в так называемых «народных консультациях» в интернете, чтобы установить реальные результаты партийного блока Мадуро.

Представители Канады и США заявили о намерении не признавать легитимность выборов в Венесуэле. Госсекретарь США Майк Помпео в своем твиттере назвал их мошенническими и не отражающими позицию народа Венесуэлы.

Venezuela's electoral fraud has already been committed. The results announced by the illegitimate Maduro regime will not reflect the will of the Venezuelan people. What's happening today is a fraud and a sham, not an election. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 6, 2020

В МИД Канады также заявили о непризнании результатов голосования, так как его организации «не отвечала минимальным условиям свободного и честного осуществления демократии». Соответствующее заявление опубликовано на сайте канадского внешнеполитического ведомства.

Canada will not recognize the results of the December 6 electoral process in #Venezuela. We stand with the people of 🇻🇪 in their fight to restore #democracy.



My statement: pic.twitter.com/zhAZLm7gC0 — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) December 7, 2020

«Мы продолжаем требовать мирного демократического перехода и проведения свободных и честных президентских выборов», — говорится в документе. Ранее признавать законность выборов отказались власти Испании, Колумбии и Эквадора.

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