Перейти к основному контенту
#Беларусь
#Карабах
Россия
Франция
Украина
Стиль Жизни
Подкасты

Выборы в Венесуэле: Мадуро восстановил контроль над парламентом, оппозиция заявила о фальсификациях

Опубликовано:

Если на предыдущих парламентских выборах явка составила 74%, то в этот раз избирательные участки посетили около 31% граждан.
Если на предыдущих парламентских выборах явка составила 74%, то в этот раз избирательные участки посетили около 31% граждан. AP - Matias Delacroix
RFI
3 мин

Партийный блок главы Венесуэлы Николаса Мадуро получил контроль над парламентом по итогам прошедших в воскресенье, 6 декабря, выборов. Национальная ассамблея была единственным органом власти, контролируемым оппозицией.

Реклама

Как заявили в избирательной комиссии страны, сторонники Мадуро получили почти 68% голосов. Оппозиция выразила несогласие с результатами.

Корреспондент французской службы RFI в Каракасе сообщал, что в 1:30 7 декабря были обработаны 82% бюллетеней.

Если на предыдущих парламентских выборах явка составила 74%, то в этот раз избирательные участки посетили около 31% граждан. Отчасти это объясняется тем, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо отказался от участия в выборах и призывал своих сторонников бойкотировать голосование. Действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро в свою очередь заявлял о готовности уйти в отставку в случае победы оппозиционных сил на выборах в Национальную ассамблею.

Не дожидаясь окончательных итогов, Гуайдо заявил о том, что результаты были сфальсифицированы, и заявил о намерении оппозиции провести акцию протеста в субботу, 12 декабря. Он также призвал граждан в течение недели принять участие в так называемых «народных консультациях» в интернете, чтобы установить реальные результаты партийного блока Мадуро.

Представители Канады и США заявили о намерении не признавать легитимность выборов в Венесуэле. Госсекретарь США Майк Помпео в своем твиттере назвал их мошенническими и не отражающими позицию народа Венесуэлы.

В МИД Канады также заявили о непризнании результатов голосования, так как его организации «не отвечала минимальным условиям свободного и честного осуществления демократии». Соответствующее заявление опубликовано на сайте канадского внешнеполитического ведомства.

«Мы продолжаем требовать мирного демократического перехода и проведения свободных и честных президентских выборов», — говорится в документе. Ранее признавать законность выборов отказались власти Испании, Колумбии и Эквадора.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями

Страница не найдена

Запрошенный вами контент более не доступен или не существует.