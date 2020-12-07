Гражданин Великобритании обвинил претендента на должность главы Интерпола в пытках

Гражданин Великобритании обвинил в пытках кандидата на должность главы Интерпола Ахмеда Нассера аль-Раизи из ОАЭ. Об этом стало известно в понедельник, 7 декабря.

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Британский подданный Мэттью Хэджес рассказал, что в 2018 году провел несколько недель в Арабских Эмиратах в рамках своего университетского научного исследования. В конце периода пребывания он был задержан и семь недель провел в заключении. По его рассказам, в течение всего времени заключения его подвергали тяжелым допросам, которые могли длиться до 15 часов в день. Также он сообщает, что ему мешали спать и угрожали физической расправой. «Я мог слышать, как в других комнатах людей бьют и пытают. Меня подвергали психологической пытке, и, чтобы избежать физических пыток, я рассказал то, что от меня хотели услышать», — приводят слова Хэджеса агентство France-Presse и RFI.

Британца признали виновным в шпионаже в интересах Лондона и по итогам пятиминутного судебного заседания приговорили к пожизненному заключению, однако затем он был помилован и выпущен на свободу. Хэджес заявляет, что в момент его задержания и допросов именно аль-Раизи занимал руководящую должность в правоохранительных органах ОАЭ, потому именно на нем лежит ответственность за происходившее. При этом Хэджес признал, что за время своего заключения ни разу не встречался с аль-Раизи лично.

AFP передает, что Ахмед Нассер аль-Раизи также подозревается в пытках еще одного британца — футбольного болельщика Али Ахмада, задержанного за то, что он пришел на матч в футболке команды Катара. Свидетельства Ахмада приводит Al-Jazeera. По его словам, полицейские били его в грудь и руки карманным ножом, душили пластиковым пакетом и поджигали его одежду.

«Не верится, что приходится просить такую международную полицейскую организацию, как Интерпол, не выбирать в качестве главы человека, ответственного за то, что меня пытали», — приводит агентство слова Ахмада.

Ахмед Нассер аль-Раизи — единственный претендент на должность руководителя Интерпола, который сейчас возглавляет Ким Чон Ян из Южной Кореи. Для того, чтобы занять должность руководителя ведомства, требуется набрать две трети голосов. Ожидается, что новый глава организации станет известен в декабре.

2 декабря Интерпол выпустил заявление, в котором предупредил об угрозе распространения поддельных вакцин от COVID-19 организованной преступностью.

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