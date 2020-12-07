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Евросоюз не признал результаты парламентских выборов в Венесуэле

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Евросоюз не признал результатов парламентских выборов в Венесуэле.
Евросоюз не признал результатов парламентских выборов в Венесуэле. REUTERS - POOL
RFI
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ЕС не признает результаты выборов в Национальную ассамблею Венесуэлы, на которых лидирует блок «Большой патриотический полюс», куда входит правящая Единая социалистическая партия под руководством нынешнего президента Николаса Мадуро. Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном на сайте Совета ЕС.

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«Отсутствие уважения к политическому плюрализму, отстранение от участия в выборах и судебное преследование лидеров оппозиции не позволяют ЕС признать этот избирательный процесс заслуживающим доверия, всеобъемлющим или прозрачным, а его результаты отражающими волю венесуэльского народа», – заявил Жозеп Боррель после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Выборы в парламент Венесуэлы прошли 6 декабря. По предварительным данным, партийный блок главы Венесуэлы Николаса Мадуро получил контроль над парламентом. Ранее Национальная ассамблея была единственным органом власти, контролируемым оппозицией.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо отказался от участия в выборах и призывал своих сторонников бойкотировать голосование.

Представители Канады и США также заявили о намерении не признавать легитимность выборов в Венесуэле. Госсекретарь США Майкл Помпео назвал голосование в Венесуэле «мошенничеством и фальсификацией».

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