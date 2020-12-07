SIPRI: в список 25 крупнейших экспортеров вооружений вошли две компании из России

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) в понедельник, 7 декабря, опубликовал доклад, посвященный объемам экспорта вооружений в 2019 году. В список 25 крупнейших компаний-экспортеров вошли две компании из России и две — из Франции. Совокупное лидерство на рынке вооружений в 2019 году удерживали компании из США и Китая, осуществившие более 75% продаж.

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В отчете говорится, что 25 крупнейших фирм, поставляющих вооружения, в 2019 году увеличили общий экспорт на 8,5% и оказали услуг на сумму в 361 млрд долларов.

В список крупнейших поставщиков включены две российские компании — «Алмаз-Антей» и «Объединенная судостроительная компания». Первая занимает 15 место рейтинга, вторая замыкает его. В отчете SIPRI отмечается, что компании сократили объем продаж почти на 4% по сравнению с показателями 2018 года. Тогда в топ-25 поставщиков входила еще одна российская компания — «Объединенная авиастроительная компания», однако из-за снижения показателей в 2019 году она не вошла топ-25. Более слабое присутствие российских концернов в верхней части рейтинга в Стокгольмском институте объясняют влиянием санкций, введенных в отношении Москвы в 2014 году, а также снижением цен на энергоносители.

На 14-м месте списка SIPRI — французский концерн Thales. При этом он, вместе с корпорацией Airbus, имеет наиболее широкую географию поставок и представлен в 24 странах. На 17-й позиции — концерн Dassault, которому поставки боевых самолетов Rafale в 2019 году позволили подняться с 38-го места рейтинга.

Совокупное лидерство на рынке вооружений в 2019 году удерживали компании из США и Китая, осуществившие более 75% продаж. В 25 крупнейших поставщиков вооружений за прошлый год — 12 американских компаний и 4 китайских.

В первой пятерке списка — американские корпорации Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics. Всего на долю американских производителей и поставщиков в 2019 году пришелся 61% продаж от общемирового объема.

Компании из США не первый год возглавляют рейтинг крупнейших экспортеров вооружения, однако в SIPRI констатировали, что китайские производители и поставщики увеличители свои показатели почти на 5%. Глава программы изучения вооружений и военных расходов Сильви Беро-Сюрдо объясняет этот рост запущенной в 2015 году в Китае модернизацией армии. Ее слова приводит AFP. В 2019 году объем продаж китайских компаний составил почти 16%.

Впервые в рейтинг была включена компания, представляющая ближневосточный военно-промышленный комплекс, — концерн EDGE из ОАЭ.

В апреле 2020 года SIPRI обнародовал доклад, посвященный объемам расходов стран на оборону за 2019 год.

Возглавляли рейтинг, как и в прошлом году, США: в 2019 году военные расходы страны составили 732 миллиарда долларов, то есть 38% от общих мировых трат.

На втором месте — Китай, где на оборону выделили 261 миллиард долларов, а на третьем — Индия (71,1 миллиарда).

Россия, которая в 2018 году была на пятой позиции, в 2019 поднялась на четвертую строчку. По оценкам экспертов SIPRI, военные расходы страны достигли 65,1 миллиарда долларов (3,4% глобальных трат). Замыкала пятерку Саудовская Аравия, где на оборонный комплекс выделили почти 62 миллиарда.

Франция сохранила в рейтинге шестую позицию, потратив в 2019 году на оборону 50,1 миллиард долларов.

В SIPRI отмечали, что расходы на оборону выросли по сравнению с 2018 годом. Наибольший рост — на 5% — зафиксирован в Европе.

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