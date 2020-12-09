Британские власти рекомендовали аллергикам не прививаться вакциной Pfizer

Санитарные власти Великобритании рекомендовали не прививаться вакциной Pfizer и BioNTech при наличии сильной аллергии на медицинские препараты, вакцины или продукты питания. Об этом в среду, 9 декабря, сообщило агентство Associated Press.

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Медицинский директор Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказал о том, что у двух медработников, прошедших вакцинацию препаратами Pfizer и BioNTech, была зафиксирована сильная аллергическая реакция — анафилаксия —после первого укола. При этом он подчеркнул, что оба пациента имели предрасположенность к аллергиям и имели при себе ампулы для срочных инъекций адреналина для купирования анафилактических реакций. Обе женщины (речь идет о медсестрах) были привиты во вторник, первый день начала компании по вакцинации в Великобритании.

Аллергическая анафилаксия — это тяжелая, потенциально угрожающая жизни, генерализованная или системная реакция гиперчувствительности, возникающая при повторном контакте с аллергеном. Поэтому британский регулятор MHRA (Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения) опубликовал 9 декабря предостережение, рекомендующее лицам, имеющим в прошлом случаи аллергии (в том числе пищевой), не прививаться от COVID-19 вакциной, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой компанией BioNTech.

Сообщается, что обе женщины идут на поправку.

В Pfizer и BioNTech заявили, что внимательно изучают случаи возникновения аллергической реакции. В лабораториях заявляют, что на третьем этапе клинических испытаний была зафиксирована общая хорошая переносимость вакцины.

Великобритания первой из западных стан начала программу массовой добровольной вакцинации от коронавируса и стала первой страной, начавшей широкомасштабное применение вакцины американского и немецкого фармагигантов. Первой прививку вакциной Pfizer и BioNTech в рамках этой кампании получила 90-летняя Маргарет Кинан в больнице английского Ковентри, во вторник, 8 декабря.

Накануне, 8 декабря, санитарные власти США сообщили о смерти шести участников испытания вакцины Pfizer. Половине из умерших было больше 55 лет. Двоим из них вводили вакцину, а остальным — плацебо. У добровольцев имелись проблемы со здоровьем и хронические заболевания, сообщает РБК со ссылкой на отчет FDA, Управления по санитарному надзору США. Тем не менее, американский фарма-регулятор выпустил доклад, в котором говорится, что препарат действительно показал при испытаниях в ноябре 95% эффективности при двухэтапной вакцинации с перерывом в три недели. Сотрудники FDA заключили, что вакцина не представляет опасности, а ее использование можно санкционировать в ближайшие дни.

Главный санитарный врач России Анна Попова 9 декабря заявила, что научный центр «Вектор» при Роспотребнадзоре направил во всемирную Организацию Здравоохранения данные о вакцине «ЭпиВакКорона», проходящей сейчас третий этап клинических тестирований.

Напомним, первой вакциной от COVID-19 российского производства стал препарат института Гамалеи Минздрава России «Спутник V». 5 декабря в России началась кампания по вакцинации против коронавируса. Привиться «Спутником V» можно в 70 центрах Москвы. Сообщалось, что вакцинация в регионах должна стартовать на этой неделе.

8 декабря влиятельный медицинский журнал The Lancet подтвердил данные о вакцине, разработанной учеными оксфордского университета совместно со шведско-британской группой AstraZeneca. Независимые эксперты согласились с тем, что эффективность препарата составляет 70%, как это и было заявлено разработчиками.

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