20 месяцев простоя: Boeing 737 MAX совершил первый коммерческий рейс

Лайнер Boeing 737 MAX совершил первый за почти два года коммерческий рейс. Полеты этой модели возобновила бразильская компания GOL, совершив рейс по маршруту Сан-Паулу — Порту-Алегри. Самолеты Boeing 737 MAX были прикованы к земле по всему миру после двух крупных авиакатастроф, связанных с неполадками в системе автопилота.

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Как сообщает агентство France-Presse, внутренний рейс между городами Бразилии прошел без происшествий и занял около полутора часов. Самолет авиакомпании Gol, рассчитанный на 186 пассажиров, был занят почти полностью. При этом в компании сообщили, что позволят клиентам без штрафов менять билеты на рейсы, выполняемые Boeing 737 MAX.

Разрешение на возобновление полетов Boeing 737 MAX было выдано американским регулятором FAA в середине ноября. Однако сразу лайнеры в небо подняться не смогли из-за низкого спроса на авиаперелеты и время, необходимое на их возвращение в эксплуатацию. Также летчикам потребуется пройти дополнительное обучение по использованию режима автопилота. Таким образом запрет на использование самолетов этой модели действовал чуть больше полутора лет — с марта 2019 года.

По мнению FAA, улучшения, внесенные в системы управления лайнером, позволили сделать его безопасным. Ранее летом 2020 года чиновники говорили, что не допустят возобновления перелетов, пока «не почувствуют, что туда можно без угрозы для жизни посадить их родственников».

Ранее стало известно, что 75 новых лайнеров этого типа заказала у Boeing авиакомпании Ryanair.

Полеты на Boeing 737 MAX были прекращены по всему миру после двух авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии. Они произошли из-за неполадок в системе управления самолета и работе автопилота. В результате недоработок в критических ситуациях автоматические системы брали управление самолетом на себя, а летчики не могли взять контроль над самолетом. Жертвами этой ошибки при проектировании, а также недостаточного информирования пилотов стали более трехсот человек.

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