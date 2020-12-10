Всемирная продовольственная программа: «пандемия голода» затмит последствия от пандемии ковида

Лауреат Нобелевской премии мира-2020, Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН, опасается «пандемии голода» с еще более серьезными последствиями, чем от пандемии коронавируса. Об этом заявил исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли на церемонии вручения Нобелевской премии, состоявшейся онлайн 10 декабря.

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«Из-за множества войн, изменений климата, повсеместного использования голода как политического и военного оружия и пандемии, ухудшающей все это в геометрической прогрессии, 270 миллионов человек могут оказаться на грани голода», — предупредил Бизли в ходе онлайн-церемонии. По его словам, «пандемия голода» затмит последствия ковида. Хорошая новость в том, что все вместе мы можем это предотвратить, добавил глава организации-нобелевского лауреата.

We are so honored to accept the #NobelPeacePrize today. At the same time, it is my tragic duty to tell you that famine is at humanity’s doorstep.



The silver lining is that we can stop this together. Join us as we call for urgent action. pic.twitter.com/nZOSxAae7M — David Beasley (@WFPChief) December 10, 2020

Всемирную продовольственную программу ООН объявили лауреатом Нобелевской премии мира 9 октября 2020 года. Этой премией программу ООН, созданную в 1961 году, удостоили не только за вклад в борьбу с голодом. Норвежский Нобелевский комитет отметил также ее усилия для достижения мира в зоне конфликтов и деятельность для предотвращения использования голода как орудия войны. На сайте ВПП ООН говорится, что это крупнейшая в мире гуманитарная организация, спасающая жизни в чрезвычайных ситуациях.

Церемония вручения Нобелевской премии в этом году прошла не как обычно в мэрии Осло в присутствии высокопоставленных лиц, а дистанционно. Дэвид Бизли выступил из римской штаб-квартиры организации.

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