В Ливане обвинения по делу о взрыве в порту предъявили и.о. премьера и трем экс-министрам

В четверг, 10 декабря, и.о. премьер-министра Ливана Хасану Диабу и трем экс-министрам предъявили обвинения по делу о разрушительном взрыве в порту Бейрута.

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И.о. премьер-министра Ливана Хасану Диабу и бывшим министрам финансов, транспорта и общественных работ Хасану Халилю, Юсефу Фенианосу и Гази Зеайтеру предъявили обвинения в халатности, приведшей к смертям. Их начнут допрашивать с понедельника, пишет Le Monde со ссылкой на источник в суде.

Судья Фади Сауан принял такое решение после того, как следствие подтвердило, что обвиняемые получили несколько письменных отчетов, где им рекомендовали не откладывать вывоз взрывчатых веществ из порта, однако меры по предотвращению взрыва не были приняты.

По делу о взрыве аммиачной селитры в порту Бейрута в Ливане были арестованы 25 человек, в том числе сотрудники таможни и порта. Судья Фади Сауан, который ведет расследование, в прошлом месяце попросил парламент провести следствие относительно ряда нынешних и бывших членов правительства, но его просьба не была удовлетворена.

Хасан Диаб продолжает исполнять обязанности премьера и заниматься текущими делами до образования нового кабинета министров. В его офисе после предъявления обвинений в халатности заявили, что Диаб «ответственно и прозрачно» занимался этим вопросом, и «совесть его чиста». Предъявление обвинений в офисе и.о. премьера назвали нарушением Конституции и атакой на саму должность главы правительства.

В результате взрыва в порту Бейрута 4 августа погибли более двухсот человек, более шести тысяч пострадали. Взрыв аммиачной селитры, хранившейся в порту, разрушил целые кварталы.

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