Коронавирус: ситуация в мире, отмена Нового года и новости о вакцинах

Великобритания уже начала кампанию вакцинации, а в США в ближайшие часы будет официально одобрен препарат альянса Pfizer/BioNTech.

Европа обеспокоена «экспоненциальным распространением» вируса Sars-CoV-2. Во Франции в новогоднюю ночь будет действовать комендантский час. Великобритания уже начала кампанию вакцинации, а в США в ближайшие часы будет официально одобрен препарат альянса Pfizer/BioNTech.

Реклама Читать далее

Более полутора миллионов смертей в мире

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, на утро 11 декабря от пандемии во всем мире погибло не менее 1 583 211 человек. С начала эпидемии официально диагностировано около 69,5 миллионов случаев заражения. По смертности от коронавируса США по-прежнему на первом месте (292 179), за ними следуют Бразилия (179 765), Индия (142 186) и Мексика (112 326).

В России, по данным оперативного штаба, от эпидемии COVID-19 к 11 декабря скончалось 45 893 человек (плюс 613 за последние сутки). Около 2,59 млн человек заражены коронавирусом на сегодняшний день (плюс 28 585 за сутки), выздоровели с начала эпидемии около 2,05 млн заболевших.

Согласно данным, опубликованным Росстатом в четверг, 10 декабря, в стране зарегистрировано почти 50 000 дополнительных смертей в октябре 2020 по сравнению с октябрем 2019 года. Это намного превышает количество официально заявленных смертей от коронавируса в том месяце. Как отмечает France-Presse, основываясь на данных Росстата, в октябре в России умерли около 205 500 человек, что сделало октябрь 2020 года самым смертоносным месяцем в России за более чем десятилетие.

Франция: Рождество – да, Новый год – нет

Вечером в четверг французские власти объявили о постепенном снятии карантинных мер начиная с 15 декабря. Однако, так как реальная эпидемиологическая ситуация оказалась значительно хуже прогнозов, то начиная с 15 декабря в стране будет действовать комендантский час — даже в новогоднюю ночь. Исключение власти сделали только для Рождества (в канун праздника комендантский час действовать не будет). Долгожданное открытие музеев, кинотеатров и театров откладывается как минимум на три недели.

В Германии, по данным института Роберта Коха (RKI), в четверг, 10 декабря, был зафиксирован рекордный суточный рост числа заражений COVID-19 – 23 679 случаев за 24 часа.

В Великобритании департамент здравоохранения заявил в четверг, 10 декабря, что «особенно обеспокоен» распространением вируса в Лондоне и некоторых юго-восточных частях королевства, объявив о проведении скрининговой кампании среди молодежи в наиболее пострадавших районах. В Великобритании от коронавируса погибло более 63 000 человек – это наиболее пострадавшая от пандемии страна в Европе.

Президенту Аргентины сделают прививку Sputnik V

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил, что станет первым гражданином страны, получившим российскую вакцину Sputnik V от коронавируса, «чтобы никто не боялся», как сказал сам президент. Аргентина заключила соглашение с Россией на приобретение вакцины.

В США комитет независимых экспертов в четверг вечером проголосовал за то, чтобы рекомендовать Агентству США по лекарственным средствам (FDA) разрешить применение вакцины, разработанной альянсом Pfizer/BioNTech. В ближайшие дни, если не часы, свое разрешение выдаст FDA, вакцинация в США начнется на следующей неделе.

Фармацевтические компании Sanofi и GSK объявили, что их вакцина не будет готова до конца 2021 года. Французские и британские разработчики объяснили такие сроки тем, что их вакцина направлена на обеспечение лучшей защиты пожилых людей, поэтому им требуется больше времени на доработку вакцины и проведение клинических исследований.

Австралия приостановила испытания своей вакцины из-за ложных тестов на ВИЧ. Австралийская вакцина UQ-CSL v451 показала убедительные результаты в первой фазе испытаний, но на второй стадии было отмечено, что привитые ею пациенты показывают ложноположительные тесты на ВИЧ. Разработчики – Университет Квинсленда и биотехнологическая компания CSL – заявили, что в реальности ни один из пациентов не заразился ВИЧ: углубленные тесты показали отсутствие в их организмах вируса иммунодефицита человека. Однако компания все же решила отказаться от второй фазы испытаний вакцины UQ-CSL v451, так как ее внедрение требует пересмотра и изменения уже внедренных процедур диагностики и лечения ВИЧ.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться