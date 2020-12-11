AstraZeneca и центр Гамалеи объявили о совместных клинических испытаниях своих вакцин.

«Мы объявляем о программе клинических испытаний для оценки безопасности и иммуногенности комбинации ASD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, и Sputnik V, разработанной исследовательским институтом Гамалеи», – говорится в заявлении лаборатория AstraZeneca от 11 декабря.

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В заявлении филиала Astrazeneca в России говорится, что тесты будут проводиться на добровольцах в возрасте 18 лет и старше. Испытания комбинированных вакцин должны помочь в создании графиков вакцинации и усилить имунный ответ. Разработчики «Спутник V» предложили британцам совместные исследования в ноябре.

Совместные клинические испытания начнутся уже сегодня, сообщила пресс-служба AstraZeneca. В компании отметили, что комбинации различных вакцин могут стать важным шагом в профилактике COVID-19.

В лаборатории AstraZeneca отметили сходство препаратов AZD1222 и «Спутник V»: они обе созданы на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2.

В ноябре, по предварительным итогам клинических испытаний вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета, проведенных в Великобритании и Бразилии, ученые заявили, что разработанная ими вакцина от COVID-19 показала среднюю эффективность в 70% случаев. Позже разработчики вакцины AstraZeneca заявили о хороших результатах ее действия у пожилых людей – у них может сформироваться иммунитет сроком до года.

Центр Гамалеи оценивал эффективность «Спутника V» в 92%. Российская вакцина была первой зарегистрированной в мире, однако масштабные испытания третьей фазы на тысячах добровольцев начались уже после ее одобрения Минздравом. Сейчас «Спутником V» начали прививать врачей, учителей, социальных работников.

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