В Иране казнен оппозиционный журналист Рухолла Зам

Иранский оппозиционный журналист Рухолла Зам во время суда в Тегеране в июне 2020 года.

Иранский оппозиционный журналист Рухолла Зам, приговоренный к смертной казни за разжигание антиправительственных протестов в 2017 году, был казнен через повешение в Тегеране утром в субботу, 12 декабря.

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Рухолла Зам имел статус беженца во Франции и проживал со своей семьей в Монтобане, на юге страны. Он вел Telegram-канал под названием Amadnews, у которого было около 1,4 млн подписчиков. С помощью криптоплатформы канал был закрыт по запросу Тегерана, так как власти страны обвинили Amadnews в подстрекательстве к насилию в ходе массовых протестов в стране.

Как писали французские СМИ, в 2019 году Рухолла Зам «попал в ловушку». Его выманили в Ирак, посулив встречу с духовным лидером иракских шиитов аятоллой Али Систани, на поддержку которого он рассчитывал в своем противостоянии с иранской властью. По приезде он был похищен спецслужбами Стражей исламской революции.

Среди представленных оппозиционному журналисту тринадцати обвинений фигурировали «посягательства на внутреннюю и внешнюю безопасность страны» и оскорбление «святости ислама». Рухоллу Зама также обвинили в том, что он действовал «под руководством французской разведки и при поддержке» секретных служб США и Израиля.

Ранее правозащитная организация Amnesty International активно протестовала против обвинений в адрес журналиста и оппозиционера Рухоллы Зама, подчеркивая, что этот приговор означает «шокирующую эскалацию использования Ираном смертной казни как средства репрессий».

Отец Рухоллы Зама — умеренный религиозный деятель, занимавший крупные правительственные должности в 1980–90 гг. Это заставило некоторых поверить, что сын Мухаммеда-Али Зама сможет избежать казни, однако Верховный суд Ирана утвердил приговор.

«Суд посчитал, что эти тринадцать обвинений эквивалентны обвинению в распространении „коррупции на земле“, и поэтому вынес смертный приговор», — заявил официальный представитель судебных властей Голам Хосейн Эсмаили во вторник, 8 декабря, после утверждения приговора. Обвинение в распространении «коррупции на Земле» — одно из самых серьезных обвинений в соответствии с уголовным кодексом Ирана и карается смертной казнью.

Отдельные эксперты высказывают мнение, что казнь Рухоллы Зама может быть местью Ирана за смерть иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны, смертельно раненого 27 ноября.

В частности, «Эхо Москвы» публикует высказывание военного эксперта Владимира Евсеева: «В Иране смертная казнь применяется, как правило, против террористов, там действуют несколько радикальных организаций. В отношении журналистов, для того что бы было приведено в исполнение такое решение, должны быть чрезвычайно серьезные основания. Наверное, этому решению способствовало то, что к власти в Иране все больше приходят консерваторы, это приводит к более жесткой реакции на те события, которые происходят. В Иране был убит очень известный ядерщик, это вызвало серьезное недовольство. Возможно, это была одна из возможных реакций на убийство этого ядерщика, потому что в Иране смертную казнь используют не так часто».

Организация «Репортеры без границ» (RSF) на своей официальной странице в твиттере заявила, что «шокирована тем, что иранская система правосудия и спонсор этого акта (аятолла Али Хаменеи) @ali_khamenei привели в исполнение свой приговор», подчеркнув, что RSF «предупреждала о неминуемой казни 23 октября» Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.

#Iran #Rohollah_Zam directeur du site AmadNews a été exécuté ce 12/12. RSF choquée que la justice iranienne et le commanditaire de cet acte @ali_khamenei aient mis à exécution leur sentence. RSF avait averti @mbachelet & @JavaidRehman de l'imminence de l'exécution dès le 23/10 pic.twitter.com/Bj2UNi8W46 — RSF (@RSF_inter) December 12, 2020

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