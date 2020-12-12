Генеральный секретарь ООН призвал ввести режим ЧС в области климата

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал ввести режим чрезвычайной ситуации в области климата из-за глобального потепления и чрезмерного выброса парниковых газов. По мнению политика, страны-члены ООН должны принять немедленные меры и сохранять их, пока в мире не будет достигнут принцип «климатической нейтральности» — то есть полного поглощения углекислого газа, выделяемого человеком.

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Согласно заявлению генсека ООН на онлайн-саммите Climate Amsition summit, меры, о которых договорились представители более чем 150 стран пять лет назад на саммите в Париже, оказались недостаточными для спасения экологии. Он заявил, что в случае, если все человечество не сможет достичь новых соглашений, температура на планете может в XXI веке поднимется на три градуса.

Ранее к таким же выводам пришли экологи из Greenpeace и WWF — по их оценкам, за сто лет Земля может нагреться на 3 или почти 4 градуса.

Генеральный секретарь ООН напомнил, что режим ЧС из-за изменения климата уже ввели 38 стран, в том числе Канада и Новая Зеландия. В 2019 году аналогичное решение было принято Европарламентом.

По мнению Гутерриша, для того, чтобы избежать экологической катастрофы, всем странам и компаниям необходимо принять решения по достижению принципа «климатической нейтральности» к 2050 году. В числе секторов, которые, по мнению генсека ООН должны пойти на срочные шаги — авиация и тяжелая промышленность.

«Технологии на нашей стороне», — добавил Гутерриш, упомянув снижение стоимости возобновляемых источников энергии.

В саммите, проводимом онлайн и доступном на официальном сайте, принимают участие лидеры десятков стран, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

Эта онлайн-конференция является одним из крупнейших мероприятий, посвященных изменению климата, с саммита 2015-го года в Париже. Спустя пять лет политики и представители бизнеса должны обсудить, какие изменения стоит внести в достигнутое соглашение. Как писала RFI, защитники экологии по всему миру называют существующие меры недостаточно амбициозными, а некоторых целей достичь так и не удалось.

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