Трамп: США начнут вакцинацию населения в ближайшие сутки

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США одобрило регистрацию вакцины, которую совместно разработали американская компания Pfizer и немецкая BioNTech.

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Под давлением главы государства с требованием ускорить выдачу разрешения в связи с чрезвычайной ситуацией, FDA опубликовало заявление о разрешении вакцины. США стали шестой страной, одобрившей вакцину американо-германского разработчика, после Великобритании, Канады, Бахрейна, Саудовской Аравии и Мексики. Ожидается, что Европейское агентство лекарственных средств вынесет свой вердикт к концу декабря.

Ранее правительство США заявляло, что начнет распространение вакцины по всей стране сразу после утверждения FDA, а первые вакцинации состоятся в начале следующей недели.

Эти заявления были сделаны в связи со взлетом волны эпидемии в стране: по данным Университета Джонса Хопкинса накануне США установили новый антирекорд заражения — за истекшие сутки было зарегистрировано около 235 тысяч случаев.

«Сегодня наша страна совершила медицинское чудо», — приветствовал решение FDA Дональд Трамп в коротком видео, размещенном в Twitter. «Мы уже начали рассылку вакцины во все штаты, — добавил он. — Первая вакцина будет введена менее чем через 24 часа. Я с гордостью могу сказать, что мы позаботились о том, чтобы эта вакцина была бесплатной для всех американцев».

Признаки нетерпения Дональд Трамп демонстрировал еще в пятницу утром. «Выпустите проклятую вакцину СЕЙЧАС», — написал он в твиттере. По сообщениям нескольких американских СМИ, глава администрации Трампа даже потребовал, чтобы директор FDA завершил процесс авторизации в пятницу или ушел в отставку. Решение изначально ожидалось на выходных.

Вакцину Pfizer-BioNTech в США разрешено вводить людям от 16 лет и старше. Медицинские работники и пожилые люди, живущие в домах престарелых, первыми получат почти 2,9 миллиона доз.

Первой широкомасштабные прививки вакциной Pfizer-BioNTech начала делать Великобритания. Компания стартовала в прошлый вторник и уже в среду британский санитарный регулятор опубликовал предостережение, рекомендовав лицам с аллергией (в том числе пищевой) не прививаться этой вакциной. Это произошло после двух случаев серьезного осложнения (анафилактической реакции) сразу же после прививки у двух медсестер, имевших в анамнезе лекарственную аллергию.

Ожидается, что вакцина, разработанная лабораторией Moderna, также вскоре будет разрешена к применению в США.

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