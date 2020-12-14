В Великобритании ужесточат меры по борьбе с COVID-19 из-за нового штамма коронавируса

По мнению британских властей, новый штамм коронавируса может распространяться быстрее, однако не вызывает больше осложнений

Власти Великобритании сообщили об обнаружении на юге страны нового штамма SARS-CoV-2. По информации властей, он распространяется быстрее, чем коронавирус, вызывавший пандемию. В связи с этим в Лондоне и части графств Эссекс и Харфордшир введут максимальный уровень ограничений для борьбы с эпидемией.

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По словам министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока, всего властям удалось обнаружить около тысячи случаев передачи нового штамма коронавируса, и эта цифра продолжает стремительно возрастать. По предварительным данным, он распространяется быстрее, однако информации о том, что этот вариант коронавируса вызывает более серьезные формы заболевания, нет.

Мэтт Хэнкок также заверил жителей Великобритании, что разработанные вакцины, скорее всего, будут действовать при заражении новым штаммом вируса.

Дополнительные меры вступят в силу в полночь со вторника на среду. Под жестким карантином окажутся 60% жителей страны. Рестораны и бары смогут продавать еду только на вынос, а работу кинотеатров запретят. При этом непродовольственные магазины продолжат функционировать.

Всего в Великобритании с начала пандемии выявили чуть менее двух миллионов случаев передачи коронавируса. Жертвами пандемии стали 64 тысячи человек.

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