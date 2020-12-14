На 60-летии ОЭСР Эмманюэль Макрон призвал укреплять сотрудничество и противостоять теориям заговора

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 14 декабря, выступил с речью по случаю 60-й годовщины со дня подписания договора о создании Организации экономического сотрудничества и развития.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 14 декабря, выступил с речью по случаю 60-й годовщины со дня подписания Конвенции о создании Организации экономического сотрудничества и развития. Выступая в штаб-квартире ОЭСР в Париже, французский лидер призвал укреплять международное сотрудничество и развивать науку, чтобы как можно скорее преодолеть последствия пандемии COVID-19.

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Свою речь президент Франции начал с напоминания о том, что взаимосвязь экономики, общества и политических систем стран-участниц ОЭСР была и остается в основе соглашения о создании организации. Он подчеркнул, что ОЭСР позволяет странам иметь четкие критерии для сравнения показателей развития, упрощает обмен опытом между экспертами и предлагает персонализированные рекомендации каждому государству-участнику . Макрон поздравил главу ОЭСР Хосе Анхеля Гурриа Тревиньо с успехами, которых организации удалось достичь под его руководством, и заявил о том, что Париж гордится тем, что именно здесь находится штаб-квартира объединения.

EN DIRECT | 60ème anniversaire de la signature de la convention de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) : suivez le discours du Président @EmmanuelMacron.https://t.co/i3leLhBaO1 — Élysée (@Elysee) December 14, 2020

Эмманюэль Макрон отметил, что санитарный кризис усугубил все другие кризисы, существовавшие до него. По словам французского президента, пандемия помогла выявить бреши в коллективной санитарной безопасности, продемонстрировала необходимость коллективной мобилизации ресурсов и знаний и подчеркнула экономическую и промышленную взаимосвязь стран. Экспертиза ОЭСР необходима для того, чтобы извлечь уроки из случившегося в период пандемии, заявил Макрон.

Он также подчеркнул важность международного сотрудничества в период глобального санитарного кризиса. «В этом контексте я верю в науку, в факты и независимую экспертизу, а не в теории заговора, манипуляции информацией и обскурантизм. Я верю в свободное, осознанное и разумное сотрудничество, а не в националистические перегибы и насилие», — приводит агентство France-Presse фрагмент речи французского президента. По словам Макрона, роль ОЭСР и 37 стран-членов организации особенно важна в контексте, когда критики мультилатерализма заявляют о том, что он не способен противостоять современным вызовам.

Merci à @EmmanuelMacron @sanchezcastejon & @CharlesMichel de leur présence, ainsi qu'aux dirigeants de l'OCDE, de l'UE & des parties prenantes qui nous rejoignent virtuellement pour célébrer les 60 ans de multilatéralisme, d'inclusion & d'intégrité de l'OCDE #OCDE60 #BetterLives pic.twitter.com/bfqYFQKbfR — Angel Gurría (@A_Gurria) December 14, 2020

The lesson we should draw from the pandemic is the following: more than ever before, we should place the individual and the collective well-being at the center of our project.



This is what #BuildBackBetter should mean.#OECD60 pic.twitter.com/n9LonkGTbS — Charles Michel (@eucopresident) December 14, 2020

В своей речи французский президент коснулся и вопроса цифровизации сферы образования и обложения налогами компаний-цифровых гигантов. Макрон выразил пожелание, чтобы переговоры, ведущиеся по этому вопросу в рамках ОЭСР, успешно завершились к середине 2021 года.

После Эмманюэля Макрона с речью выступил премьер-министр Испании Педро Санчес, также присутствовавший в Париже лично. Затем слова было передано новозеландскому премьер-министру Джасинде Ардерн и президенту Колумбии Ивану Дуке, поприветствовавшим собравшихся по видеосвязи. На мероприятии также лично присутствовал председатель Европейского совета Шарль Мишель.

ОЭСР — преемница Организации европейского экономического сотрудничества. Конвенция об ее учреждении была подписана в Париже 14 декабря 1960 года. Официальной датой создания организации считается момент вступления конвенции в силу 30 сентября 1961 года.

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