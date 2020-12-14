«Репортеры без границ»: 387 журналистов в мире находятся в заключении

Во всем мире 387 журналистов остаются под стражей в связи с выполнением своих профессиональных обязанностей. Об этом говорится в ежегодном докладе, представленном организацией «Репортеры без границ» (Reporters sans frontières) в понедельник, 14 декабря.

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В докладе отмечается, что 61% случаев заключения журналистов под стражу в связи с их работой приходится всего на 5 стран — 117 журналистов лишены свободы в Китае, 34 — в Саудовской Аравии, 30 — в Египте, 28 — во Вьетнаме и 27 — в Сирии.

Генеральный секретарь организации Кристаф Делуар подчеркивает, что в заключение попадают как мужчины, так и женщины: в настоящее время 42 журналистки лишены свободы, 17 из них были взяты под стражу в течение 2020 года, 4 из них — в Беларуси.

В исследовании говорится о беспрецедентном росте репрессивных мер в отношении сотрудников СМИ в Беларуси. По данным «Репортеров без границ» на 1 декабря, 8 журналистов оставались под стражей. С 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы, не менее 370 журналистов побывали в заключении. «На следующий день после выборов 23 журналиста были задержаны, арестованы, и некоторые содержались в ужасных условиях и подверглись незаконным избиениям, унизительному обнажению, были лишены пищи и возможности сходить в туалет, содержались в некомфортном положении в переполненных камерах», — сообщается в документе, подготовленном организацией.

В докладе также говорится, что на фоне санитарного кризиса в мире участились попытки ограничить свободу слова, в том числе из-за введения исключительных ограничительных мер. «За период с 1 февраля по 30 ноября 2020 года „Репортеры без границ“ зафиксировали 300 подобных случаев, связанных с освещением журналистами санитарного кризиса. Они коснулись 450 журналистов, что составляет рост на 35%», — объяснила французской редакции RFI пресс-секретарь организации Полин Аде-Мевель. Всего 14 журналистов оказались под стражей в связи с освещением эпидемиологической ситуации, семь из них — в Китае. Упоминается в связи с освещением COVID-19 и журналистка портала «Север. Реалии» Татьяна Вольтская, которую в апреле 2020 года допросили по подозрению в распространении ложной информации после публикации интервью об условиях работы российской больницы в условиях пандемии.

Согласно анализу «Репортеров без границ», на 5% по сравнению с 2019 годом снизилось количество журналистов, находящихся в плену в Сирии, Йемене и Ираке. При этом в 2020 году были зафиксированы четыре случая исчезновения сотрудников СМИ — на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и в Африке на юге от Сахары.

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