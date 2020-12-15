Путин поздравил с победой Байдена, получившего большинство голосов коллегии выборщиков

В США коллегия выборщиков официально подтвердила победу Джо Байдена на президентских выборах 3 ноября. Президент России Владимир Путин дождался этого формального этапа, чтобы направить Джо Байдену свои поздравления с победой.

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Коллегия выборщиков, представляющая все американские штаты и столичный округ Колумбия, подтвердила победу Джо Байдена на президентских выборах в США. Байден получил 306 голосов выборщиков (для победы необходимо 270), действующий президент Дональд Трамп – 232. Это голосование подтвердило все подсчеты итогов выборов, проведенные СМИ, в т. ч. агентством Associated Press, которое занимается подсчетом итогов президентских голосований с 1848 г.

В силу специфики избирательной системы США, в стране отсутствует общенациональная избирательная комиссия, а победителей президентских выборов непосредственно после голосования объявляют СМИ. Голосование коллегии выборщиков (которые по Конституции США избирают президента) является формальным этапом.

На выборах 2020 г. и без того долгий процесс официального провозглашения результатов был отмечен нежеланием действующего президента Дональда Трампа признать свое поражение. Трамп, как отмечает Голос Америки, вплоть до воскресенья, 13 декабря, «осуществлял нападки» на победу Байдена, утверждая, что голосование сопровождалось фальсификациями.

В своей речи после провозглашения результатов голосования коллегии выборщиков официально избранный президент Джо Байден заявил, что в этой борьбе победила демократия, и подтвердил свою веру в честность американских выборов. «В борьбе за душу Америки победила демократия, – сказал Байден. – Честность наших выборов остается неизменной».

Поздравление Путина

Несмотря на то, что большинство мировых лидеров направили поздравления Джо Байдену еще в ноябре, в России Кремль не спешил с официальной реакцией. Владимир Путин направил свою поздравительную телеграмму 15 декабря, после голосования коллегии выборщиков. В тексте российский президент выражает надежду на то, что несмотря на разногласия Россия и США могут способствовать решению многих проблем, с которыми сталкивается мир.

Официально результаты президентских выборов 3 ноября будут утверждены в Конгрессе США 6 января. Церемония инаугурации четырехлетнего президентского срока Джо Байдена состоится 20 января.

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