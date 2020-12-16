ВОЗ предупредила о риске очередной волны COVID-19 в Европе в начале 2021 года

В ВОЗ призвали жителей Европы и России носить защитные маски во время рождественских и новогодних торжеств и соблюдать безопасную дистанцию, чтобы избежать роста случаев заражения в первые недели и месяцы 2021 года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду, 16 декабря, объявила о повышенном риске очередной волны эпидемии коронавирусной инфекции в Европе в начале 2021 года. В ведомстве также сообщили, что в январе в Китай отправится экспертная группа для установления источника эпидемии COVID-19.

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В ВОЗ призвали жителей Европы и России носить защитные маски во время рождественских и новогодних торжеств и соблюдать безопасную дистанцию, чтобы избежать роста случаев заражения в первые недели и месяцы 2021 года. В организации настаивают, что эта мера позволит обеспечить безопасность и здоровье каждого, хоть и может причинять дискомфорт в общении с близкими и друзьями. Также эксперты ВОЗ рекомендуют встречаться компанией на открытом воздухе и ограничить количество гостей для приема в закрытых пространствах.

Рекомендации ВОЗ распространяются на 53 страны — Россию и государства Европы. Сообщается, что с начала пандемии COVID-19 в этой географической зоне были зафиксированы более 22 млн случаев инфицирования и около 500 тысяч смертей от последствий заражения.

Также в среду, 16 декабря, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в январе в Китай отправится экспертная группа для установления обстоятельств возникновения COVID-19.

Эту информацию агентству France-Presse подтвердил официальный представитель ВОЗ Хьединн Хадльдоурссон (Héðinn Halldórsson). В миссии примут участие специалисты в различных научных сферах из России, США, Японии, Катара, Великобритании, Нидерландов, Дании, Австралии, Германии и Вьетнама.

Какие именно действия будет предпринимать экспертная группа для выяснения причин вспышки эпидемии, не сообщается. По одной из версий, миссия начнется в китайской провинции Ухань, где, как предполагается, был зафиксирован самый первый случай заражения COVID-19. Эксперты постараются установить, как возник вирус и каким образом он передался человеку. Считается, что вирус появился в организме летучей мыши, однако точные обстоятельства его попадания в человеческий организм не установлены.

По данным AFP, участники экспертной группы провели первое собрание в формате видеоконференции еще 30 октября. Во время собрания они пообщались с коллегами из Китая, однако конкретная дата начала миссии не была определена.

С начала эпидемии США настроены крайне критически по отношению к Китаю и его роли в возникновении и распространении коронавирусной инфекции. Президент США Дональд Трамп призывал ООН привлечь Китай к ответственности за пандемию, так как, по мнению американского политика, в Пекине вовремя не приняли должных мер, чтобы предотвратить распространение вируса по всей планете. Ранее Трамп неоднократно обвинял Пекин в распространении COVID-19 и сравнивал эпидемию с атакой на Перл-Харбор.

Раскритиковал Вашингтон и действия ВОЗ. Весной США приостановили финансирование организации на период оценки ее роли в «сокрытии информации» о распространении коронавируса. Дональд Трамп утверждал, что эксперты ВОЗ в своих оценках масштаба эпидемии основывались лишь на данных, полученных из Китая, и это привело к росту числа заболевших в мире.

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