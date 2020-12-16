COVID-19: страны ЕС смогут начать вакцинацию одновременно, рекорд смертности в Германии

Страны Евросоюза смогут начать кампанию вакцинации от коронавирусной инфекции одновременно. С таким заявлением в среду, 16 декабря, выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Выступая в Европарламенте, фон дер Ляйен подчеркнула, что страны ЕС совместно проходят испытание пандемией, и призвала 27 стран-членов Евросоюза начать вакцинацию одновременно, как только первый из препаратов получит одобрение соответствующих инстанций. Предполагается, что это может произойти уже через неделю: во вторник, 15 декабря, Европейское агентство лекарственных средств заявило о том, что может одобрить общее применение вакцины Pfizer-BioNTech к 21 декабря.

«Всего мы закупили большее количество доз вакцины, чем требуется всем жителям Европы», — отметила фон дер Ляйен. Речь идет не только о вакцине, разработанной Pfizer и BioNTech, но и о препаратах, произведенных другими лабораториями.

По данным специалистов университета Джонса Хопкинса, 73 557 491 человек в мире заразились COVID-19 с начала пандемии. От последствий заражения скончались 1 637 053 человека.

Власти Германии 16 декабря зафиксировали рекордный показатель смертности от COVID-19 — в течение 24 часов 952 пациента с коронавирусной инфекцией скончались, еще 27 728 новых случаев были выявлены, сообщается, что во всей стране 83% коек в реанимациях заняты. Предыдущий рекорд смертности был зафиксирован в Германии в пятницу, 11 декабря, когда в течение суток от последствий инфицирования скончались около 600 человек. 15 декабря в стране были ужесточены санитарные ограничения и введен частичный локдаун — до 10 января были закрыты школы и магазины не первой необходимости, продлены ограничения на перемещения.

Во Франции глава научного совета, консультирующего правительство по вопросам борьбы с COVID-19, Жан-Франсуа Дельфресси рассказал в интервью Le Parisien, что гражданам придется предельно внимательно соблюдать правила санитарной безопасности еще от 3 до 6 месяцев. По словам Дельфресси, после запуска кампании вакцинации как минимум следует дождаться лета, чтоб оценить ее результаты. «Начало 2021 года не будет отличаться от 2020», — предупредил он.

В Национальном собрании Франции в среду, 16 декабря, обсуждается план вакцинации. Премьер-министр Жан Кастекс и министр здравоохранения Оливье Веран представят стратегию в 16:30 по парижскому времени. Во Франции, где 15 декабря на смену локдауну пришел комендантский час, COVID-19 с начала пандемии унес жизни 59 072 человек. В министерстве здравоохранения заявляют, что проводили в ноябре опрос, согласно результатам которого лишь 53% французов готовы пройти вакцинацию.

В США 15 декабря было зафиксировано 250 тысяч новых случаев инфицирования — это рекордный показатель с начала пандемии. Еще 2706 человек умерли. США являются страной, понесшей наибольшие людские потери, — с начала пандемии в результате заражения 303 849 человек скончались. Сообщается, что 113 тысяч больных COVID-19 находятся сейчас в больницах. Джо Байден заявил о готовности пройти вакцинацию от COVID-19 публично. Американское агентство лекарственных средств заявило, что одобрит запуск в продажу экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию, которые можно будет купить без рецепта и провести в домашних условиях.

В Квебеке 15 декабря также ужесточили ограничения, связанные с пандемией. С 25 декабря по 11 января магазины не первой необходимости будут закрыты, с четверга, 17 декабря, предприятия перейдут на удаленную работу.

В России за сутки выявили еще 26 509 случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 декабря сообщил оперативный штаб по борьбе с пандемией. Еще 596 человек скончалось, а общее число жертв инфекции в стране достигло 48 564. 26 490 пациентов были выписаны. За весь период пандемии в России были зафиксированы 2 734 454 случая заражения.

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