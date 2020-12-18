Верховный комиссариат ООН: количество беженцев в мире превысило 80 млн

В Верховном комиссариате ООН по делам беженцев в пятницу, 18 декабря, сообщили, о рекордном количестве беженцев в мире — в середине 2020 года оно превысило 80 млн.

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В докладе Верховного комиссариата отмечается, что за последнее десятилетие вдвое выросло количество случаев вынужденного переселения. В начале 2020 около 79,5 млн человек были вынуждены покинуть родину из-за различного рода преследований, нарушений прав человека и конфликтов. Из них 45,7 млн совершили миграцию внутри своих родных стран, 29,6 млн были выдворены из своих стран насильно, 4,2 млн находятся в статусе просителей убежища.

В середине 2020 года количество беженцев в мире превысило 80 млн. Одной из главных причин остаются вооруженные конфликты. Верховный комиссар Филиппо Гранди предупредил, что цифра будет лишь увеличиваться, если мировые власти не прекратят войны и не начнут заботиться о сохранении мира. В марте Генеральный секретариат ООН призвал все стороны вооруженных конфликтов в мире ввести перемирие на время пандемии, однако, как констатируют в организации, этому призыву не вняли. В первой половине 2020 года наиболее масштабный отток беженцев был зафиксирован из Сирии, Мозамбика, Сомали, Йемена, Демократической республики Конго и африканского региона Сахель.

Второй причиной в комиссариате ООН назвали пандемию коронавирусной инфекции и введенные на ее фоне ограничения, из-за которых многие беженцы лишились возможности попасть в безопасные условия. По сравнению с аналогичным периодом в 2019 году, количество прошений о присвоении статуса беженца сократились на треть.

Начиная с апреля, 168 стран частично или полностью закрыли границы, 90 из них оказались закрыты и для просителей убежища. В организации подчеркивают, что совместными усилиями экспертов Верховного комиссариата и национальных правительств удалось добиться того, что беженцы вновь могут приезжать в 111 стран при условиях, гарантирующих в том числе санитарную безопасность.

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