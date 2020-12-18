ЕС утвердил третий пакет санкций в отношении белорусских властей

Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении 29 белорусских физических и семи юридических лиц, которых в ЕС считают причастными к фальсификациям результатов президентских выборов в Беларуси, насилию в отношении протестующих, а также в нарушении прав и подавлении гражданских свобод белорусских граждан.

Реклама Читать далее

Санкции предполагают запрет на въезд в страны ЕС и заморозку активов в странах Европы, если таковые имеются. Ограничения вступили в силу с момента публикации документа в официальном журнале ЕС.

В документе, опубликованном в четверг, 17 декабря, говорится, что санкции вводятся в отношении заместителя премьер-министра Беларуси Анатолия Сивака, министра информации Игоря Луцкого, генерального прокурора Андрея Шведа, главы Белтелерадиокомпании, мужа пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт Ивана Эйсмонта и еще 25 лиц.

Также под ограничения попали семь предприятий. Большая часть из них работает в оборонной сфере. В их числе главный экспортер вооружений страны «Белтехэкспорт», «140 ремонтный завод», это предприятие, как указано в решении ЕС, производит транспортные средства и бронетехнику, которые были развернуты против мирных демонстрантов, еще одно предприятие-производитель техники, задействованной при подавлении акций протеста, а именно — системы «Рубеж», «Агат — электромеханический завод». Попал в санкционный список и МКЗТ (Минский завод колесных тягачей, входит в структуру ВПК), «протестовавшие рабочие завода были уволtны, что делает предприятие ответственным за нарушение прав человека», отмечают в ЕС.

Также включенная в санкционный список IT-компания «Синезис» (частное предприятие) «предоставляет белорусским властям платформу для наблюдения, которая может искать и анализировать видеозаписи и использовать программное обеспечение для распознавания лиц, что возлагает на компанию ответственность за репрессии в отношении гражданского общества и демократической оппозиции со стороны государственного аппарата в Беларуси». В европейском документе подчеркивается, что сотрудникам «Синезис» запрещено общаться на белорусском языке, что возлагает на компанию ответственность за нарушение трудовых прав граждан.

Государственное учреждение «Главное хозяйственное управление» при белорусской президентской администрации упоминается в санкционном списке как главный оператор на белорусском рынке нежилой недвижимости (его главе Виктору Шейману Александр Лукашенко лично поручил «обеспечить безопасность» на избирательных участках во время выборов), «это предприятие получает выгоду от поддержки режима».

В списке значится также и один из главных застройщиков на рынке недвижимости Dana Holdings, который также успешно монетизирует свою поддержку белорусского режима, а жена старшего сына Александра Лукашенко, Лилия Лукашенко, занимает в компании руководящую позицию.

Первый пакет санкций ЕС в отношении белорусских властей был принят 2 октября. Ограничения коснулись 40 человек, главным образом, представителей силовых структур и избирательной комиссии Беларуси.

Второй пакет санкций приняли 6 ноября. В него был включен Александр Лукашенко, его сын Виктор, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт и еще 12 лиц, занимающих высокие должности в различных белорусских структурах.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться